Ο ανταγωνισμός στον Νότο και οι προτάσεις για ντιμπέιτ με υπουργούς

Πριν από μια εβδομάδα περίπου, ο Παύλος Χρηστίδης κάλεσε τη Νίκη Κεραμέως σε ντιμπέιτ για την 4ήμερη εργασία. «Επειδή όποιος φοβάται την αλήθεια καταφεύγει σε προπαγάνδα και διαστρέβλωση προκαλώ την υπουργό Εργασίας σε ντιμπέιτ όπου θέλει, με όποιον τρόπο επιλέξει, για να μάθει όλη η Ελλάδα την αλήθεια», είχε δηλώσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Χθες, την πρόταση για ντιμπέιτ γενικά με υπουργούς της ΝΔ και τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι εκείνη που την εμπνεύστηκε και την εισηγήθηκε στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Δεν ξέρω βέβαια αν στον ανταγωνισμό προτάσεων εντός Χαριλάου Τρικούπη μεταξύ Χρηστίδη και Διαμαντοπούλου παίζει ρόλο και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους στο νότιο τομέα όπου θα είναι και οι δύο υποψήφιοι.