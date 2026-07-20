Ο Αντετοκούνμπο αποκάλυψε γιατί έφυγε από τους Μπακς και γιατί πήγε στο Μαϊάμι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος στο Anestea Podcast στο YouTube και μίλησε για την μεγάλη του απόφαση να μετακομίσει από το Μιλγουόκι και τους Μπακς στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ.

Ο διεθνής σούπερ στάρ αποκάλυψε πως νιώθει το Μιλγουόκι σπίτι του όμως θεώρησε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια καινούργια πρόκληση στην καριέρα του λέγοντας συγκεκριμένα: «Το Μιλγουόκι είναι η οικογένειά μου, η πατρίδα μου. Αλλά ήθελα ένα νέο challenge. Η αποχώρηση είναι δύσκολη συναισθηματικά, ωστόσο είμαι έτοιμος για τη νέα πρόκληση. Όπως πήγα 18 χρονών στο Μιλγουόκι και δούλεψα σκληρά, έτσι θα κάνω και στο Μαϊάμι».

Στην συνέχεια μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι για αυτόν το να κερδίζει τίτλους, τονίζοντας πως προταιρεότητα έχει να εμπνέει τους ανθρώπους που βρίσκονται στον κύκλο του αναφέροντας ότι: «Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν κάτι, να εμπνέονται, να δίνω πίσω στην κοινωνία». Ο «Greek Freak» συγκίνησε μιλώντας για την οικογένειά του και τα όσα πέρασαν οι γονείς του στην Νιγηρία και την Ελλάδα και υπογράμμισε πως: «Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο».