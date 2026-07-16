Ο Αντετοκούνμπο πρώτα παρακολούθησε την Αργεντινή και μετά... Μαϊάμι για την παρουσίαση των Χιτ

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O Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά την άφιξή του στο Μαϊάμι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, πριν την επίσημη παρουσίαση.

Συγκεκριμένα ο «Greek Freak», αρχικά παρακολούθησε από κοντά τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 και στη συνέχεια προσγειώθηκε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ.

Μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος. Θα πάω στο γήπεδο αύριο το πρωί και μετά θα πάμε στη συνέντευξη Τύπου. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος, νιώθω καλά».

Πρώτα όμως παρακολούθησε την παράσταση του Μέσι...

Ο Αντετοκούνμπο εθεάθη στη «Mercedes Benz Arena» της Ατλάντα, εκεί όπου παρακολούθησε τον μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Στο πλάι του βρέθηκε, η σύζυγος του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ.