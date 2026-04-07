Ο «άνθρωπος με τη λατέρνα» της Ερμού - 26 χρόνια μουσικής και νοσταλγίας

Ανάμεσα στο αδιάκοπο, πολύβουο κύμα κόσμου που κατακλύζει αυτές τις ημέρες την Ερμού, ένας ήχος καταφέρνει να «παγώνει» τον χρόνο. Είναι η χαρακτηριστική, σχεδόν κινηματογραφική μελωδία της λατέρνας του Σπύρος Ταραπόσος, ενός από τους τελευταίους αυθεντικούς μουσικούς δρόμου της Αθήνας.

Με το γαρύφαλλο στο αυτί και το δικό του, ιδιαίτερο σύνθημα, ο κ. Σπύρος δημιουργεί μια μικρή όαση μνήμης και συναισθήματος μέσα στον σύγχρονο αστικό παλμό. Οι νότες που ξεπηδούν από τη λατέρνα του ταξιδεύουν τους περαστικούς σε μια άλλη εποχή, πιο ρομαντική και αυθεντική, γεμίζοντας τον πεζόδρομο με μελωδίες των Μάνος Χατζηδάκης και Μίκης Θεοδωράκης.

Η σχέση του με τη λατέρνα δεν είναι απλώς επαγγελματική, είναι βαθιά βιωματική. Την τέχνη τη διδάχθηκε από τον Μακεδόνα παππού του, ο οποίος του άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη μια βαριά, χειροποίητη λατέρνα της δεκαετίας του ’40. Έκτοτε, το όργανο αυτό έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, συνοδεύοντάς τον σε πανηγύρια, γάμους, βαπτίσεις και νησιώτικες γιορτές, τότε που η καντάδα και η ζωντανή μουσική ήταν τρόπος ζωής.

Για 26 ολόκληρα χρόνια, ο ίδιος στέκεται στο ίδιο σημείο της Ερμού, παρατηρώντας την πόλη να αλλάζει, αλλά κρατώντας αναλλοίωτη τη δική του αποστολή: να σκορπίζει μουσική και συναίσθημα. Όπως ο ίδιος λέει, κάθε μέρα έχει κάτι διαφορετικό, με τις γιορτινές περιόδους να φέρνουν ακόμη περισσότερο κόσμο και μαζί περισσότερα χαμόγελα.

Η λατέρνα του είναι κουρδισμένη σε κομμάτια που γράφτηκαν ειδικά για το ιδιαίτερο αυτό όργανο, ενώ το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει και εμβληματικές συνθέσεις που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

Παρά τα χρόνια και τις αλλαγές της εποχής, η συγκίνησή του παραμένει ατόφια κάθε φορά που ένας περαστικός θα σταματήσει, έστω για λίγα δευτερόλεπτα, για να του χαρίσει ένα χαμόγελο ή ένα «μπράβο». Εκεί, μέσα στον θόρυβο της πόλης, η λατέρνα συνεχίζει να αφηγείται ιστορίες.

Και με την απλότητα που τον χαρακτηρίζει, ο «άνθρωπος με τη λατέρνα» στέλνει το δικό του μήνυμα: ευχές για ειρήνη, αγάπη και υγεία, αξίες διαχρονικές, όπως και οι μελωδίες που μοιράζει καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας.