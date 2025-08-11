Ο άνθρωπος πίσω από τα γάντια: Άγνωστες ιστορίες για τον ήρωα της Κρίσταλ Πάλας, Ντιν Χέντερσον

Η Κρίσταλ Πάλας έδειξε χαρακτήρα και κατέκτησε στα πέναλτι (2-2 κ.δ, 3-2 πεν.) το Community Shield, απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ! O... πεναλτάκιας Χέντερσον με δύο επεμβάσεις και η άστοχη -στη ψυχοφθόρο διαδικασία - Λίβερπουλ έδωσαν στους Λονδρέζους το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Νησί.

⛔ Saved a penalty against Man City in the FA Cup final



⛔ Saved two penalties against Liverpool in the Community Shield



Dean Henderson loves playing at Wembley 🤩 pic.twitter.com/3YBzx1IBLW — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 10, 2025

Αυτή όμως, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε μεγάλη συνεισφορά σε τίτλο της Κρίσταλ Πάλας. Στον τελικό του FA Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τον περασμένο Μάιο, όπου οι «αετοί» είχαν επικρατήσει 1-0, ο Χέντερσον είχε αποκρούσει πέναλτι του Μαρμούς στο 36ο λεπτό, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του, το οποίο δεν έχασε ποτέ.

Dean Henderson is the Wembley hero again. 👏



In the FA Cup final, he became the first GK to save a penalty in an FA Cup final (excluding shootouts) since Petr Cech in 2010 and the first GK to keep a clean sheet in a major cup final for Crystal Palace.



In the Community Shield,… pic.twitter.com/UBRKli7cId — Squawka (@Squawka) August 10, 2025

Ποιός όμως είναι ο... άνθρωπος Χέντερσον πίσω από τα γάντια και το καπέλο; Πάμε να μάθουμε κάποιες άγνωστες ιστορίες για τον τερματοφύλακα της αγγλικής ομάδας.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός με τον πατέρα του πριν από το Euro 2024

Reuters

Δύο εβδομάδες πριν μεταγραφεί στην Πάλας, ο Χέντερσον έγινε πατέρας. Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του Ντούγκι διαγνώστηκε με καρκίνο. Το βράδυ πριν από το Euro 2024, ξέροντας ότι ίσως να είναι η τελευταία φορά που θα τον δει, συναντήθηκαν. Όπως είπε, ο πατέρας του τον παρότρυνε να συνεχίσει και να φέρει έστω ένα μετάλλιο. Λίγες μέρες μετά, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή.

Τα απίστευτα Guinness World Records

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Χέντερσον πρέπει να είναι περήφανος, όχι μόνο για τις εντυπωσιακές αποκρούσεις, αλλά και για τα… Guinness Records! Ο ίδιος κατέχει δύο παγκόσμια ρεκόρ: το “Fastest Time to Dress as a Goalkeeper” σε μόλις 49,51 δευτερόλεπτα και το “Most Football Headed Passes in One Minute (team of two)”, συγκεκριμένα 91 κεφαλιές μαζί με τον Σάλτερ.

Η οικογένεια πάνω από όλους και όλα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την πρώτη του επίσημη συμμετοχή στην εθνική ομάδα (Nations League, Οκτώβριος 2024), την ανακοίνωσε μόλις μία ημέρα πριν τον αγώνα στους οικείους του. Χρειαζόταν επειγόντως να φέρει την οικογένειά του στην Αγγλία. Κάπως έτσι, ναύλωσε ιδιωτικό αεροσκάφος, ώστε μητέρα, σύντροφος και πατέρας να είναι παρόντες. Η απουσία του πατέρα του έκανε τη στιγμή έντονα συναισθηματική.