Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, Κωστής Χατζηδάκης, στην Υπαπαντή με Καραμανλή και Σαμαρά

Σε άνθρωπο των ειδικών αποστολών εξελίσσεται για το Μέγαρο Μαξίμου ο Κωστής Χατζηδάκης.

Μετά τις κρίσεις των ΕΛΤΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιστρατεύεται σε ακόμη ένα θέμα, που απαιτεί λεπτό χειρισμό: αναμένεται να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στη μεγάλη γιορτή της Υπαπαντής στην Καλαμάτα την ερχόμενη Δευτέρα, όπου το τιμώμενο πρόσωπο κατόπιν πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, παρουσία του έτερου πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Με το ρήγμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους δύο πρώην να παραμένει αγεφύρωτο στην κυβέρνηση αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να έχουν την υψηλότερη δυνατή εκπροσώπηση. Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης διατηρεί καλές και λειτουργικές σχέσεις με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς σε μία περίοδο, που και οι δύο – ο καθένας με τον τρόπο και το ύφος του – αμφισβητούν ευθέως κυβερνητικούς χειρισμούς σε μία σειρά θεμάτων από τα εθνικά θέματα έως τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη.