Ο άνθρωπος των πάγων έγινε… προζύμι: Οι επιστήμονες έφτιαξαν ψωμί με ζυμομύκητες από τον Ötzi

Πριν από 5.300 χρόνια, ένας άνδρας περπατούσε στις Άλπεις. Είχε φάει λίγο πριν πεθάνει, κουβαλούσε μαζί του αντικείμενα της καθημερινότητάς του και δεν γνώριζε ότι το σώμα του θα γινόταν, χιλιετίες αργότερα, ένα από τα πιο πολύτιμα «αρχεία» της προϊστορίας.

Ο Ötzi, ο περίφημος Άνθρωπος των Πάγων, βρέθηκε το 1991 παγωμένος στις Άλπεις Ötztal, στα σύνορα Ιταλίας και Αυστρίας. Από τότε, οι επιστήμονες έχουν μελετήσει σχεδόν τα πάντα: την ηλικία του, το ύψος του, τα τατουάζ του, τα ρούχα του, τα τραύματά του, ακόμη και το τελευταίο του γεύμα.

Τώρα, μια νέα έρευνα ανοίγει ένα εντελώς διαφορετικό παράθυρο στο παρελθόν: όχι στο πρόσωπο ή στα εργαλεία του Ötzi, αλλά στη μικροσκοπική ζωή που συνέχισε να υπάρχει πάνω και μέσα στο σώμα του.

Και η πιο αναπάντεχη λεπτομέρεια είναι ότι μέρος αυτής της ζωής μπορεί να φουσκώσει ζύμη.

Ζυμομύκητες 5.300 ετών πάνω σε μια μούμια

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Microbiome, το σώμα του Ötzi φιλοξενεί ψυχρόφιλους ζυμομύκητες, δηλαδή μικροοργανισμούς προσαρμοσμένους σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι ερευνητές κατάφεραν να καλλιεργήσουν τέσσερα στελέχη ζυμομυκήτων, τα οποία φαίνεται ότι αποίκισαν το σώμα του λίγο μετά τον θάνατό του στις Άλπεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι ορισμένοι από αυτούς μπορεί είτε να παρέμειναν σε λανθάνουσα κατάσταση για χιλιάδες χρόνια είτε να είναι απόγονοι των αρχικών μικροοργανισμών που βρέθηκαν πάνω στη μούμια.

Ο Ötzi φυλάσσεται σήμερα σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο στους -6 βαθμούς Κελσίου και με σχεδόν απόλυτη υγρασία, σε συνθήκες που αναπαράγουν όσο γίνεται το περιβάλλον των πάγων όπου διατηρήθηκε για χιλιετίες. Όμως, όπως δείχνει η νέα έρευνα, το κρύο δεν σημαίνει απαραίτητα απόλυτη ακινησία.

Ο Άνθρωπος των Πάγων δεν είναι απλώς ένα ακίνητο λείψανο. Είναι, όπως το περιγράφουν οι επιστήμονες, ένα δυναμικό βιολογικό σύστημα.

Το προζύμι που ήρθε από την προϊστορία

Το εύρημα πήρε ακόμη πιο απρόσμενη τροπή όταν οι επιστήμονες αποφάσισαν να δοκιμάσουν αν οι ζυμομύκητες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή προζυμιού.

Η πρώτη προσπάθεια δεν ήταν επιτυχημένη. Όμως, μετά από μήνες δοκιμών, η ομάδα κατάφερε να φτιάξει ζύμη. Και, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Σαρχάν, μικροβιολόγο στο Ινστιτούτο Μελετών Μουμιών Eurac Research στην Ιταλία και πρώτο συγγραφέα της μελέτης, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

«Λειτούργησε», είπε στο Live Science. «Ως ζύμη, ήταν πάρα πολύ καλή».

Η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική: μικροοργανισμοί που συνδέονται με ένα σώμα θαμμένο στους πάγους για 5.300 χρόνια δοκιμάζονται σήμερα σε ένα από τα αρχαιότερα τρόφιμα της ανθρωπότητας. Το ψωμί.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο μέλλον τέτοιοι ζυμομύκητες θα μπορούσαν να μελετηθούν και για πιθανές εφαρμογές στη βιομηχανία ζύμωσης, όπως στην παραγωγή ψωμιού ή μπίρας. Ωστόσο, προς το παρόν, το εύρημα έχει περισσότερο επιστημονική και συμβολική αξία παρά άμεση εμπορική χρήση.

Ένας άνθρωπος που πέθανε βίαια στις Άλπεις

Ο Ötzi ήταν περίπου 40-45 ετών όταν πέθανε. Είχε ύψος γύρω στο 1,60 μ. και, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατός του ήταν πιθανότατα βίαιος. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τραύμα από βέλος, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή της δολοφονίας.

Η μούμια του ανακαλύφθηκε τυχαία τον Σεπτέμβριο του 1991 από δύο Γερμανούς πεζοπόρους. Αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για σύγχρονο θύμα ατυχήματος στο βουνό. Γρήγορα, όμως, έγινε σαφές ότι το σώμα που είχε αποκαλύψει ο πάγος ανήκε σε έναν άνθρωπο της Χαλκολιθικής περιόδου.

Από τότε, ο Ötzi έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα αρχαιολογικά ευρήματα στον κόσμο. Το σώμα του προσφέρει σπάνιες πληροφορίες για τη ζωή, τη διατροφή, τις ασθένειες και το περιβάλλον των ανθρώπων που ζούσαν στις Άλπεις πριν από χιλιάδες χρόνια.

Η νέα μελέτη προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο: το μικροβίωμά του.

More than 5,300 years after Ötzi’s death, researchers found genetic material from his gut microbiome and identified yeasts that continue to exist despite the mummy being kept below freezinghttps://t.co/dYFo2io1Hv — Scientific American (@sciam) June 3, 2026

Τι έδειξε το μικροβίωμα του Ötzi

Οι επιστήμονες εξέτασαν δείγματα από το δέρμα, τους εσωτερικούς ιστούς, το νερό που προήλθε από την απόψυξη, το χώμα από το σημείο όπου βρέθηκε, αλλά και το περιβάλλον όπου φυλάσσεται σήμερα η μούμια.

Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το σώμα του Ötzi φιλοξενεί τρεις διαφορετικές κατηγορίες μικροβιακής ζωής: μικρόβια που συνδέονται με τη φυσική μεταθανάτια διαδικασία, αρχαία ίχνη προερχόμενα από το παγωμένο αλπικό περιβάλλον και σύγχρονους μικροοργανισμούς που εισήχθησαν ακούσια στη διάρκεια των δεκαετιών συντήρησης.

Το εντερικό του μικροβίωμα φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από εκείνο των σύγχρονων ανθρώπων των βιομηχανοποιημένων κοινωνιών. Οι ερευνητές εντόπισαν βακτήρια που θυμίζουν περισσότερο μικροβιακές κοινότητες μη δυτικοποιημένων πληθυσμών, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο πώς μπορεί να ήταν το ανθρώπινο έντερο πριν η σύγχρονη διατροφή και ο τρόπος ζωής αλλάξουν ριζικά τη μικροβιακή μας σύνθεση.

Όμως η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από τους ζυμομύκητες.

Ένα στέλεχος, το Glaciozyma, φαίνεται ότι έγινε πολύ πιο κυρίαρχο στα δείγματα που ελήφθησαν το 2019 σε σύγκριση με δείγματα του 2010. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για μικροοργανισμούς που απλώς «πάγωσαν» στον χρόνο. Κάποιοι φαίνεται να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται ή ακόμη και να πολλαπλασιάζονται αργά.

Μπορούν να βλάψουν τη μούμια;

Το εύρημα είναι συναρπαστικό, αλλά δεν είναι μόνο γαστρονομική περιέργεια. Θέτει και ένα σοβαρό ερώτημα: μήπως αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν, μακροπρόθεσμα, να επηρεάσουν τη διατήρηση της μούμιας;

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη οριστική απάντηση. Ορισμένα μικρόβια φαίνεται να διαθέτουν ένζυμα που μπορούν να διασπούν πρωτεΐνες, λίπη ή ακόμη και κολλαγόνο, βασικό δομικό συστατικό του δέρματος και των ιστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μούμια κινδυνεύει άμεσα, αλλά δείχνει ότι η συντήρησή της ίσως χρειάζεται ακόμη πιο προσεκτική μικροβιολογική παρακολούθηση.

Με άλλα λόγια, ο Ötzi συνεχίζει να «ζει» επιστημονικά όχι μόνο επειδή τον μελετούν οι ερευνητές, αλλά επειδή το ίδιο το σώμα του παραμένει ένα οικοσύστημα σε εξέλιξη.

Το ψωμί, η μούμια και το ταξίδι στον χρόνο

Η ιστορία του Ötzi πάντα είχε κάτι σχεδόν μυθικό. Ένας άνθρωπος παγιδευμένος στον πάγο, ένας θάνατος που μοιάζει με αρχαίο αστυνομικό μυστήριο, ένα σώμα που άντεξε περισσότερο από αυτοκρατορίες, πόλεις, γλώσσες και πολιτισμούς.

Τώρα, σε αυτή την ιστορία προστίθεται μια συναρπαστική λεπτομέρεια: ζυμομύκητες από το σώμα του μπορούν να δώσουν ζωή σε ζύμη.

Δεν πρόκειται για «ψωμί 5.300 ετών» με την κυριολεκτική έννοια. Πρόκειται για μια σύγχρονη εργαστηριακή δοκιμή με μικροοργανισμούς που συνδέονται με μια από τις αρχαιότερες και καλύτερα διατηρημένες μούμιες του κόσμου.

Και ίσως ακριβώς γι' αυτό η ανακάλυψη είναι τόσο γοητευτική. Γιατί ενώνει το μακρινό παρελθόν με κάτι απολύτως καθημερινό: το ψωμί στο τραπέζι.

Ο Ötzi, ο άνθρωπος που χάθηκε στις Άλπεις πριν από 5.300 χρόνια, εξακολουθεί να μας μιλά. Όχι πια μόνο μέσα από τα οστά, τα ρούχα ή τα τραύματά του. Αλλά μέσα από τη μικροσκοπική ζωή που τον ακολούθησε στο μακρύ ταξίδι του μέσα στις χιλιετίες.