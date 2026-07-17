Άντι Μπέρναμ ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας – Η παραίτηση Στάρμερ στον βασιλιά Κάρολο

Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει και επίσημα σήμερα την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά ΚάρολοΓ΄.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ είναι ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών των Εργατικών. Η εκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί σε ειδική κομματική διάσκεψη στο Λονδίνο, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

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Η πολιτική ατζέντα του νέου ηγέτη

Στην πρώτη του ομιλία ως αρχηγός των Εργατικών, ο Μπέρναμ αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό του στίγμα, δίνοντας έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, τη μεταφορά περισσότερων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας.

Παράλληλα, αναμένεται να δεσμευθεί ότι θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης «ξεκάθαρα Εργατικής», η οποία, όπως θα υποστηρίξει, θα έχει «το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική άφησε άλυτα».

Αλλαγή πρωθυπουργού χωρίς εκλογές

Η αλλαγή στην ηγεσία της χώρας θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, καθώς το βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα επιτρέπει στο κυβερνών κόμμα να αντικαθιστά τον αρχηγό του και κατ’ επέκταση τον πρωθυπουργό, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η διαδικασία αυτή σημαίνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να λειτουργεί με την ίδια κοινοβουλευτική βάση, αλλά με νέο πρωθυπουργό και νέο πολιτικό ηγέτη.

Η τελετή παράδοσης εξουσίας

Το πρωί της Δευτέρας ο Κιρ Στάρμερ θα μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου θα υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Αμέσως μετά, ο μονάρχης θα αναθέσει στον Άντι Μπέρναμ τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και ο νέος αρχηγός των Εργατικών θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.