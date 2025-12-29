Ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη και τραυματίστηκε σε τροχαίο με δυο νεκρούς στην Νιγηρία (video)

Ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα οπού δυο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Την Δευτέρα (29/12) λίγο μετά τις 11:00 πμ, ο Βρετανός μποξέρ επέβαινε σε ένα Lexus Jeep, το οποίο συγκρούστηκε με σταματημένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος–Ιμπαντάν, στην περιοχή Μακούν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα που διέρρευσαν στο διαδίκτυα δείχνουν τον 36χρονο την ώρα της προσπάθειας να τον βγάλουν από το όχημα, χωρίς μπλούζα εμφανώς ζαλισμένο, να κάθεται ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά. Στην συνέχεια ε άλλα πλάνα φαίνεται να κάθεται σε ένα όχημα πρώτων βοηθειών, συνομιλώντας με τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζόσουα υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ δύο ακόμη άτομα διαπιστώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο μάνατζερ του του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών μίλησε στη «Daily Mail Sport»: «Βρίσκομαι σε οικογενειακές διακοπές και ξύπνησα με την είδηση αυτού του περιστατικού. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Άντονι και, στο μεταξύ, δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για την κατάστασή του, αλλά ευτυχώς, από όσα έχω δει στις εικόνες, φαίνεται να είναι καλά. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και θα ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνο».

Photos of Anthony Joshua being removed from the crash 💔 https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9 — Nigeria Stories (@NigeriaStories) December 29, 2025

Τέσσερις ώρες πριν το συμβάν ο Τζόσουα είχε ανεβάσει ένα βίντεο σε στόρι στο instagram που τον έδειχνε να παίζει πινγκ πονγκ με τον παιδικό του φίλο, Κέβιν Αγιοντέλε. Ο Άντονι Τζόσουα αναμένεται να αγωνιστεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, μετά τη νίκη του με νοκ άουτ στον έκτο γύρο επί του YouTuber Τζέικ Πολ στο Μαϊάμι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.