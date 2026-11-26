Το πιο γνωστό members-only private club του Λονδίνου, το Annabel’s, έγινε το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου… ελληνικό.

Η βραδιά που διοργανώνει το συγκεκριμένο member’s club τείνει να γίνει παράδοση αφού αυτή ήταν η τρίτη χρονιά. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ο Αντώνης Ρέμος, ο καλλιτέχνης που αγαπούν και οι Έλληνες της παροικίας μας στο Λονδίνο. Μάλιστα, ανάμεσα και στο εξαιρετικό προσωπικό του Annabel’s βρίσκονται πολλοί εργαζόμενοι από την Ελλάδα, αφού το prive club κατακλύζεται από εκείνους που ζουν στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μέσα στο Annabel’s, που θυμίζει περισσότερο ένα πολυτελές παλάτι με θεατρική σκηνογραφία παρά ένα συνηθισμένο nightclub, στήθηκε το stage. Με τους μουσικούς του και την τραγουδίστρια Στεφανία Ρίζου στο πλευρό του ξεσήκωσε με τις επιτυχίες του αλλά και με μεγάλα διαχρονικά ελληνικά τραγούδια όλους όσοι βρίσκονταν εκεί, είτε μέλη είτε καλεσμένους. .

Πολλοί Έλληνες και Κύπριοι επιχειρηματίες αλλά και Βρετανοί και μέλη του φημισμένου κλαμπ από όλο τον κόσμο απόλαυσαν τη βραδιά. Με αρκετούς γνωστούς του στο κοινό, ανάμεσά τους και η επιχειρηματίας Σούλα Λιάκου, που ανάρτησε στόρι στο προσωπικό προφίλ της στο instagram.

Ο Αντώνης Ρέμος στο Annabel's prive club του Λονδίνου pic.twitter.com/lkCq31pDzw — Flash.gr (@flashgrofficial) November 26, 2026

Η Στεφανία Ρίζου τραγούδησε με τον Αντώνη Ρέμο στο Annabel's prive club του Λονδίνου pic.twitter.com/P8V0vHEV3Y — Flash.gr (@flashgrofficial) November 26, 2026

Ο τραγουδιστής ξεκίνησε τη βραδιά με χιούμορ, σχολιάζοντας τα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό στη χώρα: «Αφού στην Ελλάδα δεν έμεινε κάνα μαγαζί, έχουν κλείσει όλα, ήρθαμε να τα πούμε στο Λονδίνο».

Δείτε την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στο Annabel’s: