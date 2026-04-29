Ο Αντσελότι έδωσε... υπόσχεση σε νεαρούς φιλάθλους για τον Νεϊμάρ ενόψει του Μουντιάλ

Η αντίστροφη μέτρηση για τις κλήσεις της εθνικής Βραζιλίας έχει ξεκινήσει, με τον Κάρλο Αντσελότι να ετοιμάζεται να ανακοινώσει στις 18 Μαΐου την αποστολή για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, πριν καν βγουν τα επίσημα ονόματα, μια αυθόρμητη ατάκα του Ιταλού τεχνικού ήρθε να… ταράξει τα νερά. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με νεαρούς φιλάθλους της εθνικής, ο πολύπειρος προπονητής δεν αρνήθηκε φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Οι μικροί, όμως, δεν έμειναν εκεί. Του έκαναν την ερώτηση που «καίει» ολόκληρη τη χώρα: θα είναι ο Νεϊμάρ στην αποστολή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ; Η απάντηση του Αντσελότι ήταν άμεση και χαμογελαστή: «Φυσικά».

Μια λέξη που ήταν αρκετή για να κάνει τον γύρο των social media και να φουντώσει τα σενάρια γύρω από την παρουσία του Βραζιλιάνου σταρ στο μεγάλο ραντεβού. Άλλωστε, η κατάσταση του Νεϊμάρ, τόσο αγωνιστικά όσο και σωματικά, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για τη «σελεσάο». Απομένει να φανεί, αν ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ θα... τηρήσει την υπόσχεση του στους νεαρούς φιλάθλους της Βραζιλίας ή αν απλώς απέφυγε να στεναχωρήσει τους πιτσιρικάδες.