Ο «αόρατος» Χαμενεΐ κινεί τα νήματα στο Ιράν - Τι εκτιμά η CIA για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις

Παραμένει εκτός δημόσιας θέας, τραυματισμένος και απομονωμένος, ωστόσο εξακολουθεί να κινεί τα νήματα της στρατηγικής του Ιράν ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής της Τεχεράνης αλλά και στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και εβδομάδες.

Ο «αόρατος» Χαμενεΐ και οι φήμες για την υγεία του

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και αρκετούς κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ιράν στην αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος ανώτατος ηγέτης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης και εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική φροντίδα, με εγκαύματα σε μεγάλο μέρος της μίας πλευράς του σώματός του, συμπεριλαμβανομένων του προσώπου, του χεριού, του κορμού και του ποδιού.

Πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι η ακριβής κατάσταση της υγείας του παραμένει ασαφής, καθώς δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας και έρχεται σε επαφή μόνο με πρόσωπα που τον συναντούν δια ζώσης ή μέσω αγγελιοφόρων.

Η απουσία δημόσιας εικόνας του έχει εντείνει τις φήμες γύρω από την πραγματική επιρροή του στο σημερινό, βαθιά διχασμένο, ιρανικό καθεστώς.

Οι ΗΠΑ βλέπουν τον Χαμενεΐ πίσω από τη στρατηγική του Ιράν

Παρά την απομόνωσή του, οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ συνεχίζει να έχει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις για τη διαχείριση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η ακριβής δομή εξουσίας στην Τεχεράνη παραμένει θολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ φαίνεται να διαχειρίζονται πλέον την καθημερινή λειτουργία του καθεστώτος.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις πως ο Χαμενεΐ δίνει προσωπικά εντολές σε καθημερινή βάση, ωστόσο δεν υπάρχει και τίποτα που να αποδεικνύει το αντίθετο.

Η Τεχεράνη αντέχει παρά τα αμερικανικά χτυπήματα

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις αποδυνάμωσαν σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, χωρίς όμως να τις καταστρέψουν ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, περίπου τα 2/3 των ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων εξακολουθούν να είναι λειτουργικά, καθώς η εκεχειρία έδωσε χρόνο στην Τεχεράνη να ανακτήσει εξοπλισμό που είχε θαφτεί ή καταστραφεί μερικώς από προηγούμενα πλήγματα.

Παράλληλα, έκθεση της CIA φέρεται να εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει έως και τέσσερις ακόμη μήνες αμερικανικού αποκλεισμού χωρίς πλήρη κατάρρευση της οικονομίας του.

Αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική λύση στη σύγκρουση, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι παραμένει ασαφές ποιος έχει τελικά την εξουσία να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως το ιρανικό σύστημα παραμένει «βαθιά κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό», γεγονός που δυσκολεύει τις συνομιλίες.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει αλλάξει σελίδα μετά τη δολοφονία του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη και κάνει λόγο για «διαφορετικούς ανθρώπους» στις συνομιλίες.

Το πρόσωπο-κλειδί

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ έχει εξελιχθεί σε μία από τις βασικές φιγούρες των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης θεωρείται πρόσωπο που μπορεί να κινηθεί τόσο στον στρατιωτικό όσο και στον διπλωματικό μηχανισμό της Τεχεράνης, εκπροσωπώντας σήμερα ουσιαστικά την Ισλαμική Δημοκρατία στις διαπραγματεύσεις.

Παρότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει σε ισχύ, περιστατικά έντασης συνεχίζουν να καταγράφονται, ενώ η κυκλοφορία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν τον έλεγχο της περιοχής.

Το «μυστήριο» γύρω από τον νέο ανώτατο ηγέτη

Αναλυτές εκτιμούν ότι το ίδιο το ιρανικό σύστημα χρησιμοποιεί την απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως πολιτική ασπίδα απέναντι στις εσωτερικές αντιδράσεις και τις πιέσεις.

Ο διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στη Διεθνή Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, Αλί Βάεζ, ανέφερε στο CNN ότι ο νέος ηγέτης φαίνεται να δίνει την τελική έγκριση για σημαντικές αποφάσεις, χωρίς όμως να εμπλέκεται στις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων.