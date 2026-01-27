Ο «αόρατος εισβολέας» στο πιάτο των παιδιών μας – Η Αρετή Μανιώτη για την κοιλιοκάκη

Μπορεί μια μπουκιά ψωμί να «ξεγελάσει» το ανοσοποιητικό του παιδιού σας και να το οδηγήσει σε μια επίθεση ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό;

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα μέσα από το Flash.gr, αναλύει κρίσιμα θέματα υγείας και μας εξηγεί γιατί η κοιλιοκάκη είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια απλή τροφική ευαισθησία.

Φανταστείτε το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού σας σαν έναν άγρυπνο φρουρό. Στην περίπτωση της κοιλιοκάκης, αυτός ο φρουρός μπερδεύεται. Αντιμετωπίζει τη γλουτένη —μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι, το κριθάρι και τη σίκαλη— όχι ως τροφή, αλλά ως επικίνδυνο «εισβολέα».

Πρόκειται για την πιο συχνή γενετικά προκαθορισμένη νόσο, την οποία περιέγραψε για πρώτη φορά ο αρχαίος Έλληνας γιατρός Αρεταίος. Σήμερα, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο σώμα: το ίδιο το σώμα επιτίθεται στις λάχνες του λεπτού εντέρου, καταστρέφοντας τη δυνατότητά του να απορροφά τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε



Η κοιλιοκάκη συχνά χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλή», καθώς η πλειοψηφία των πασχόντων δεν εμφανίζει καν συμπτώματα. Ωστόσο, όταν αυτά εκδηλώνονται, περιλαμβάνουν:

Διάρροιες και κοιλιακό πόνο.

Σιδηροπενία (αναιμία).

Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του παιδιού.

Η μεγάλη απειλή: Χωρίς έγκαιρη διάγνωση, το παιδί εκτίθεται σε μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως η οστεοπόρωση, η υπογονιμότητα στην ενήλικη ζωή, ακόμα και το λέμφωμα του εντέρου.

Διάγνωση και η «λύση για πάντα»



Η διάγνωση ξεκινά με μια απλή εξέταση αίματος για ειδικά αντισώματα και επιβεβαιώνεται, αν χρειαστεί, με βιοψία εντέρου.



Η μοναδική, αλλά απόλυτα αποτελεσματική θεραπεία είναι μία: Μια αυστηρή δίαιτα χωρίς γλουτένη, η οποία πρέπει να ακολουθείται εφ’ όρου ζωής.

Η πρόληψη ξεκινά από την κούνια



Όπως επισημαίνει η κ. Μανιώτη, η θωράκιση του παιδιού ξεκινά από νωρίς:

Θηλασμός: Αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα για το ανοσοποιητικό.

Σωστή εισαγωγή σιτηρών: Η ένταξη των σιτηρών στη διατροφή πρέπει να γίνεται προσεκτικά μεταξύ του 5ου και 7ου μήνα ζωής.

Ένα μέλλον πιο ελεύθερο



Παρά την αναγκαιότητα της δίαιτας, η επιστήμη δεν σταματά εδώ. Νέες ενζυμικές και ανοσοτροποποιητικές θεραπείες βρίσκονται υπό ανάπτυξη, υποσχόμενες ένα μέλλον όπου τα παιδιά με κοιλιοκάκη θα ζουν με μεγαλύτερη ελευθερία και ασφάλεια.

Η γνώση είναι η καλύτερη πρόληψη. Αν παρατηρήσετε ανησυχητικά σημάδια στην ανάπτυξη ή την πέψη του παιδιού σας, συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας.