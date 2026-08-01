Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

Ο απίθανος Κουκουρέγια ξαναχτύπησε: Έδωσε το μετάλλιο του Μουντιάλ σε Άγγλο ταχυδρόμο

Ο αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε viral ξανά, καθώς έδωσε το μετάλλιο του Μουντιάλ σε Άγγλο ταχυδρόμο.

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Ο Μαρκ Κουκουρέγια συνεχίζει να αποδεικνύει πως ξεχωρίζει όχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά και για τον αυθορμητισμό του έξω από τις τέσσερις γραμμές. Λίγες ημέρες μετά την κίνηση-έκπληξη με το τατουάζ του Λουίς ντε λα Φουέντε, ο Ισπανός διεθνής χάρισε ακόμη μία στιγμή που έγινε viral.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης από την Τσέλσι, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό λόγο.

Ο Γκάρι, ο ταχυδρόμος της Royal Mail που επισκέπτεται συχνά το σπίτι του Κουκουρέγια στο Χόρσαμ της Αγγλίας για τις καθημερινές παραδόσεις, είχε σταματήσει για μια συνηθισμένη συζήτηση με τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, ο Ισπανός τού επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη.

Ο Κουκουρέγια έβγαλε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το πέρασε στον λαιμό του Άγγλου διανομέα και πόζαρε μαζί του σε μια φωτογραφία που σύντομα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η κίνηση του Ισπανού άσου προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις, ενώ ο Γκάρι δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει χιούμορ με την ιστορική στιγμή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μάλλον είμαι ο πρώτος Άγγλος που κρατάει στα χέρια του μετάλλιο Παγκόσμιου Πρωταθλητή εδώ και 60 χρόνια!».

Με την κατάκτηση του EURO 2024 και του Μουντιάλ 2026 στην τροπαιοθήκη του, ο Κουκουρέγια συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις και εκτός αγωνιστικών χώρων, επιβεβαιώνοντας πως είναι ένας από τους πιο αγαπητούς και ιδιαίτερους χαρακτήρες του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

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