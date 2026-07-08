Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησε επιχειρησιακό άλμα με εφέδρους αλεξιπτωτιστές στη Νέα Πέραμο

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Με επιχειρησιακό άλμα στατικού ιμάντα συμμετείχε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στη μετεκπαίδευση Εφέδρων Αλεξιπτωτιστών που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο.

Η δραστηριότητα εντάχθηκε στο πλαίσιο του θεσμού της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας» και περιλάμβανε επιχειρησιακό άλμα στατικού ιμάντα, με στόχο τη διατήρηση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εφέδρων αλεξιπτωτιστών.

Η συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην εκπαιδευτική δραστηριότητα υπογραμμίζει τη βαρύτητα που αποδίδεται στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και στην ενίσχυση του θεσμού της εφεδρείας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της διατήρησης υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού.