Ο Άρης τιμά τη μνήμη του Άλκη Καμπανού: Ρίγη συγκίνησης και συγκλονιστικές εικόνες στο Παλέ

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα της δολοφονίας του Άλη Καμπανού. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα τον Παναθηναϊκό και στο «Nick Galis Hall», υπάρχει ένα τεράστιο πανό που καλύπτει τη θύρα των οργανωμένων οπαδών του Άρη, με το μήνυμα: «Άλκη ζεις, δεν θα ξεχαστείς».

Νωρίτερα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τελέστηκε τρισάγιο στο σημείο της δολοφονίας, όπου πλήθος κόσμου άφησε λίγα λουλούδια και κεριά. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, εξέφρασε τη θλίψη της «κίτρινης» οικογένειας λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης: «Με βαθύ αίσθημα οδύνης και θλίψη δηλώσαμε σήμερα ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Άλκη ο οποίος υπήρξε ένα αθώο θύμα της τυφλής και παράλογης οπαδικής βίας»