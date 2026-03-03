Ο Αρμπελόα με την πλάτη στον τοίχο - Το νέο πλήγμα με Ροντρίγκο και ο μήνας που κρίνει τη σεζόν

Η Ρεάλ Μαδρίτης «στραβοπάτησε» κόντρα στην Χετάφε για την 26η αγωνιστική της La Liga, χάνοντας έτσι έδαφος στην μάχη του τίτλου με την Μπαρτσελόνα που παρέμεινε στο +4.

Η εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα σε συνδιασμό με τα άσχημα αποτελέσματα οδήγησε μερίδα οπαδών των «Μερένγχες» να αποχωρήσει απο το Σαντιάγο Μπερναμπέου πριν την ολοκλήρωση του παιχνδιού, ενώ μετά την λήξη αυτού δεν έλλειψαν και οι αποδοκιμασίες. Έντονα συνθήματα και αποδοκιμασίες ακούστηκαν και για τον πρόεδρο της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, νέο πλήγμα με Ροντρίγκο

Η Ρεάλ όχι μόνο ηττήθηκε και έμεινε πίσω στην μάχη του πρωταθλήματος, έχασε και τον Ροντρίγκο.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος στο 54ο λεπτό πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε στο έδαφος πιάνοντας το γόνατό του, στην συνέχεια σηκώθηκε και ολοκλήρωσε το παιχνίδι σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Οι εξετάσεις όμως που υποβλήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου έδειξαν πως υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και θα παραμείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν με την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και το Μουντιάλ.

🚨🚨🚨 Rodrygo se rompe y dice adiós a la temporada... y al Mundial https://t.co/FfJCnBkeWv — MARCA (@marca) March 3, 2026

Πλέον ο Άλβαρο Αρμπελόα χάνει έναν ακόμα επιθετικό, αφού πριν απο λίγες ημέρες το ιατρικό τιμ της ομάδας ανακοίνωσε πως ο Κιλιάν Μπαμπέ ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στο γόνατο και το χρονικό της επιστροφής του παραμένει ανοιχτό.

Ο Ισπανός τεχνικός θα πρέπει να ανακατέψει καλά την τράπουλα ώστε να μπορέσει η ομάδα του να ανταποκριθεί στην απαιτητική συνέχεια που έρχεται.

Η καρέκλα που «τρίζει» και ο δύσκολος Μάρτης που κρίνει τίτλους

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα μετά από την γκέλα απέναντι στην Χετάφε η παραμονή του Αρμπελόα μοιάζει πιο αβέβαιη από ποτέ, μιας και ο μήνας που έρχεται μπορεί να κρίνει τόσο την χρονιά της ομάδας του αλλά ακόμα και το μέλλον του σε αυτή.

Η Βασίλισσα τον Μάρτιο θα παίξει συνολικά πέντε αγώνες, τρείς για το ισπανικό πρωτάθλημα και δύο για το Champions League. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (6/3) ταξιδεύει στο Βίγκο για να αντιμετωπίσει την Θέλτα πριν τις δύο μεγάλες αναμετρήσεις με αντίπαλο την Μάντσεστερ Σίτυ για τους 16 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο μεταξύ ανάμεσα στα παιχνίδια αυτά θα υποδεχτεί την Έλτσε για να κλείσει ο μήνας με το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης κόντρα στην Ατλέτικο στις (22/3).

Το πρόγραμμα της Ρεάλ τον Μάρτιο