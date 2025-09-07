Ο αρραβώνας της Τέιλορ έφερε «πίεση» στους συντρόφους των Swifties - «Εμείς πότε θα παντρευτούμε;»

Πέρα από τον ενθουσιασμό στους κύκλους των Swifties (των φαν της Τέιλορ Σουίφτ), ο αρραβώνας της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, ξεσήκωσε και κάποιες, ίσως απρόσμενες, αντιδράσεις.

Η ιστορία της Colleen O'Connor περιγράφει ξεκάθαρα αυτές τις αντιδράσεις, που προέρχονταν κυρίως από τις millennials Swifties. «Είμαι θαυμάστρια της από την πρώτη μέρα, από το λύκειο, και με έχει συνοδεύσει σε κάθε φάση και ταξίδι της ζωής μου», είπε η O'Connor.

Έτσι, όταν η Swift ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον αστέρα του NFL Travis Kelce την περασμένη εβδομάδα, η O’Connor αντέδρασε όπως πολλές γυναίκες τριάντα χρονών όταν μαθαίνουν ότι μια φίλη τους εξασφάλισε ένα δαχτυλίδι. Πρώτα, φώναξε τόσο δυνατά που ο φίλος της νόμιζε ότι κάποιος είχε πεθάνει. Στη συνέχεια, τον ρώτησε φωναχτά: «Πότε θα συμβεί αυτό και σε εμάς;»

«Θα ήταν διασκεδαστικό να αρραβωνιαστούμε την ίδια στιγμή», είπε η O'Connor. «Έδειξα στον φίλο μου φωτογραφίες του δαχτυλιδιού και του είπα πόσο μοναδικό είναι. Δεν είναι το στυλ μου, αλλά συζητάμε για το τι θα μου άρεσε».

Η O'Connor δεν είναι η μόνη. Η ανακοίνωση της Swift στο Instagram – μια φωτογραφία στην οποία αυτή και ο Kelce αγκαλιάζονται μπροστά από μια περίτεχνη ανθοσύνθεση – συγκέντρωσε περισσότερα από 1 εκατομμύριο likes σε λιγότερο από 10 λεπτά. Τώρα έχει φτάσει τα 36 εκατομμύρια. «Το χρειαζόμασταν αυτό», έγραφε ένα άρθρο της Vogue. Η αρθρογράφος της New York Times και συγγραφέας του chick lit Jennifer Weiner συμφώνησε: «Ίσως η αγάπη να κερδίζει ακόμα».

Η «μέρα της κρίσης»

Μια μεγάλη μέρα για τα μικρά κορίτσια και τις ενήλικες γυναίκες ίσως, αλλά η «μέρα της κρίσης» για τους ανθρώπους που βγαίνουν με Swifties, σημειώνει ο Guardian.

«Πώς να πω στον φίλο μου ότι πρέπει να μου κάνει πρόταση γρήγορα, ώστε να αρραβωνιαστώ την ίδια στιγμή με την Taylor Swift χωρίς να ακουστώ τρελή», έγραψε μια θαυμάστρια στο Twitter. «Όταν είμαι με τον φίλο μου περισσότερο καιρό από ό,τι η Taylor Swift με τον Travis Kelce, αλλά ΑΥΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ; Έχουμε κυριολεκτικά ένα παιδί, ΕΙΜΑΙ ΕΞΑΛΛΗ», έγραψε μια άλλη.

Στο TikTok, οι φίλοι των Swifties δημοσίευσαν ενημερωτικά βίντεο για την καριέρα και την ιστορία της, για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να ακολουθήσουν τον ενθουσιασμό της συντρόφου τους. «Ήρθε η ώρα να αγοράσεις το δαχτυλίδι, γιατί η Taylor και ο Travis σε έβαλαν σε πίεση», είπε ένας κωμικός στην εφαρμογή. «Το έδειξα αυτό στον φίλο μου», σχολίασε μια ακόλουθος. «Εγώ και ο φίλος μου είμαστε μαζί 7 χρόνια... όταν γυρίσει σπίτι, θα ξεκινήσω έναν καβγά και θα του δείξω το δαχτυλίδι της Taylor», έγραψε μια άλλη.

Ο φίλος της O'Connor αισθάνεται επίσης την μισο-σοβαρή πίεση. «Κάθε φορά που λέω κάτι για την Taylor και τον γάμο της, αυτός γυρίζει τα μάτια του και λέει: «Το ξέρω, το ξέρω»», είπε.

Η Elisabeth Kramer, συντονίστρια γάμων με έδρα το Πόρτλαντ του Όρεγκον, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς πώς ο γάμος της Swift – ο οποίος δεν έχει ακόμη ημερομηνία – θα επηρεάσει τον κλάδο. Ωστόσο, στοιχηματίζει σε ορισμένες τάσεις που θα προκύψουν από αυτόν. «Σίγουρα το βλέπω να αποτελεί μέρος της συζήτησης για τους πελάτες μου το 2026», δήλωσε η Kramer. «Ό,τι και αν επιλέξει να φορέσει, θα δώσει τον τόνο για τα επόμενα δύο χρόνια».

Ο αρραβώνας της Swift μπορεί να είναι ευλογία για τον κλάδο των γάμων, ο οποίος γνώρισε μια άνθηση μετά την πανδημία του Covid, η οποία όμως επιβραδύνεται λόγω του πληθωρισμού και του τρέχοντος οικονομικού κλίματος. (Μια έρευνα έδειξε ότι λιγότεροι Αμερικανοί σχεδιάζουν να παντρευτούν φέτος, με το ποσοστό να μειώνεται από 7% το 2024 σε 4% το 2025). «Ακούω από πολλούς προμηθευτές ότι το 2026 θα είναι πολύ πιο ήσυχο, με τους ανθρώπους να είναι πιο διστακτικοί να ξοδέψουν χρήματα», είπε η Kramer. «Είμαι περίεργη να δω πώς ο αρραβώνας της Taylor και του Travis θα αλλάξει αυτό. Ίσως οι άνθρωποι να τους δουν να αρραβωνιάζονται και να σκεφτούν: «Αυτό είναι καλό να το κάνουμε»».

Οι γάμοι των διασημοτήτων ενθαρρύνουν τις νύφες να τις μιμηθούν, ειδικά όσον αφορά τα νυφικά. Το νυφικό από ταφτά της πριγκίπισσας Νταϊάνα ενέπνευσε αμέτρητες απομιμήσεις. Το σέξι, απλό νυφικό με λοξή κοπή της Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι καθόρισε την κομψότητα της δεκαετίας του '90, ενώ το δαντελένιο νυφικό Alexander McQueen της Κέιτ Μίντλετον επανέφερε τα νυφικά μανίκια.

Η Τζούλι Σαμπατίνο, ιδρύτρια της εταιρείας σχεδιασμού γάμων The Stylish Bride, προβλέπει ότι η επιλογή της Σουίφτ μπορεί να ακολουθήσει την ίδια πορεία. «Δεν είναι άγνωστη στα νυφικά», είπε η Σαμπατίνο, αναφερόμενη στη σειρά από νυφικά που φόρεσε η Σουίφτ στην περιοδεία της Eras. «Δεν θα έλεγα ότι οι νυφικές τουαλέτες έχουν περάσει ποτέ από τη μόδα, αλλά ίσως τώρα να τα προτιμήσουν και άτομα που δεν τα είχαν σκεφτεί ποτέ».