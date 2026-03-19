Μέσι: Έφτασε τα 900 γκολ καριέρας - Ποια είναι τα αγαπημένα του «θύματα»

Η Ίντερ Μαϊάμι αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με την Νάσβιλ για την ρεβάνς στους «16»του CONCACAF Champions Cup.

Με το γκολ του αρχηγού της, Λιονέλ Μέσι, το οποίο ήταν και το 900ό της επαγγελματικής του καριέρας, η Ίντερ Μαϊάμι πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση, αλλά δεν το κράτησε μέχρι το τέλος και αποκλείστηκε απο την διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι στην Βόρεια Αμερική ισχύει ακόμα ο κανόνας του εκτός έδρας γκολ.

Το 900ό τέρμα του Λιονέλ Μέσι

MESSI SCORES HIS 900TH CAREER GOAL 🔥 pic.twitter.com/sr6TlmMqo2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

Μάλιστα ο Αργεντινός σούπερ σταρ έγινε ο νεότερος που καταφέρνει κάτι τέτοιο σε ηλικία 38 χρόνων και 268 ημερών ύστερα από 1142 ματς.

Πλέον, μετά την μεταγραφή του το 2023 στο MLS μετράει 81 τέρματα με τα «ροζ» ενώ με την αγαπημένη του «Μπάρτσα» έχει σημειώσει 672 γκολ. Στο μικρό διάστημα που έπαιξε για λογαριαμό της Παρί Σεν Ζερμέν πρόλαβε να σκοράρει 32 και με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ε΄ναι ήδη στα 115. Ο «Πούλγκα» έχει μοιράσει και 407 ασίστ στην καριέρα του.

Ποιες ομάδες έχουν «πληγωθεί» περισσότερο

Ο ασταμάτητος Λιονέλ Μέσι όντας πλέον 38 ετών έχει σκοράρει κόντρα σε πάνω από 150 ομάδες, οι περισσότερες εξ αυτών στην Ισπανία όπου αγωνίστηκε με την Μπαρτσελόνα για 17 χρόνια.

«Αγαπημένη» του ομάδα για να σκοράρει φαίνεται πως είναι η Σεβίλλη, απέναντι στην οποία έχει σκοράρει 38 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ατλέτικο Μαδρίτης με 32 γκολ είναι στην δεύτερη θέση για να κλείσει το «βάθρο» η Βαλένθια με 31 τέρματα. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Αθλέτικ Μπιλμπάο με 29, ενώ Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης ισοβαθμούν με 26 γκολ η καθεμία.

Αναλυτικά τα γκολ στη Laliga:

Σεβίλλη 38 γκολ

Ατλέτικο Μαδρίτης 32 γκολ

Βαλένθια 31 γκολ

Αθλέτικ Μπιλμπάο 29 γκολ

Ρεάλ Μπέτις 26 γκολ

Ρεάλ Μαδρίτης 26 γκολ

Εσπανιόλ 25 γκολ

Χετάφε 23 γκολ

Λεβάντε 22 γκολ

Ντεπορτίβο 20 γκολ

Θέλτα 20 γκολ

Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια:

Άρσεναλ 9 γκολ

Μίλαν/Σέλτικ 8 γκολ

Μπάγερ Λεβερκούζεν 7 γκολ

Μάντσεστερ Σίτι/Άγιαξ 6 γκολ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναλυτική στατιστική με την οποία έφτασε αυτά τα 900 γκολ. Αναλυτικά, τα 755 είναι με το καλό του πόδι, το αριστερό και 111 με το δεξί. Παρά το ύψος του έχει καταφέρει να βάλει 30 «κεφαλιές» ενώ τέσσερα αναγράφονται ως «άλλα». Επιπλέον 112 είναι απο πέναλτι και 70 από απευθείας φάουλ.

Ο διαχωρισμός των τερμάτων