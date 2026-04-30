Ο «ασταμάτητος» Νίκολα Μιλουτίνοφ MVP των Game 1 στα playoffs

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Μονακό. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 91-70 και προηγείται 1-0 στη σειρά των Playoffs της EuroLeague.

Ο Σέρβος «γίγαντας» κόντρα στους Μονεγάσκους πέτυχε νταμπλ-νταμπλ, με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ μαζί και 25 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης (RIP).

Θυμίζουμε ότι ο Μιλουτίνοφ ανήκει επίσης στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης παρέα με τον Σάσα Βεζένκοφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν τη προσοχή τους στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, τη Πέμπτη (30/4, 21:00, ΣΕΦ).

