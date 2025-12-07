Ο Αστέρας AKTOR έγινε «οικογένεια» για τον Σιλά- Συγκίνηση και στήριξη πριν το ματς με τον Λεβαδειακό

Βαρύ ήταν το κλίμα πριν τη σέντρα στο παιχνίδι Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός, με τους Αρκάδες να στέλνουν ένα συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης στον Ισιάγκα Σιλά. Ο 31χρονος αριστερός μπακ βιώνει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του μετά την απώλεια της συζύγου του, όμως δεν έμεινε μόνος ούτε για μία στιγμή.



Λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ο αρχηγός της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας μια φανέλα με το όνομα του Σιλά, στέλνοντας από νωρίς το μήνυμα ότι όλη η ομάδα είναι δίπλα στον συμπαίκτη τους. Ακολούθησε μια δυνατή εικόνα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα φωτογραφήθηκαν μαζί με τη φανέλα που έγραφε «Κουράγιο αδερφέ», δείχνοντας πως στις δύσκολες στιγμές η ομάδα γίνεται οικογένεια.

eurokinissi

Το ίδιο κλίμα συγκίνησης συνεχίστηκε και στο 7ο λεπτό, όταν ο Αλάγκμπε άνοιξε το σκορ. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε προς τον πάγκο, σήκωσε τη φανέλα του Σιλά και αφιέρωσε το γκολ στον φίλο και συμπαίκτη του. Μια κίνηση αυθόρμητη, αλλά βαθιά ανθρώπινη, που αποτύπωσε το δέσιμο μέσα στην ομάδα.