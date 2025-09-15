Ο Αταμάν αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Eurobasket και είπε αυτό που... θέλαμε να ακούσουμε

Η Τουρκία δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Γερμανία και έχασε την ευκαιρία να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι Τούρκοι σε όλο το τουρνουά ήταν αήττητοι, ωστόσο δέχθηκαν την πρώτη και τελευταία τους ήττα στην διοργάνωση, στον τελικό. Παρά το γεγονός ότι έχασαν, αδιαμφισβήτητα η πορεία που διένυσαν ήταν εξαιρετική.

Μέσα από αυτό το τουρνουά λοιπόν, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα παιχνίδια, ο Τούρκος τεχνικός Εργκίν Αταμάν αναδείχθηκε προπονητής του EuroBasket 2025.

Καμιά φορά η σιωπή... είναι χρυσός

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Τούρκων, Εργκίν Αταμάν, μίλησε αναφορικά με την ήττα, το χαμένο τρίποντο του Σενγκούν και την απογοήτευση του για το αποτέλεσμα, κάνοντας παράλληλα και την αυτοκριτική του για όσα είπε στο φετινό τουρνουά.

Όσα δήλωσε ο Αταμάν

Για το χαμένο τρίποντο του Σενγκούν: «Δεν μου αρέσει να κάνω σχόλια για τις αποφάσεις των παικτών μου. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Αλπερέν πήρε το σουτ, οπότε τελείωσε για εμένα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό».



Για την ιστορικότητα του μεταλλίου της Τουρκίας: «Λυπάμαι, αλλά όταν χάνω, δεν βλέπω τίποτα θετικό. Αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε αναλύσεις για το τουρνουά. Είμαι πολύ απογοητευμένος για το αποτέλεσμα σήμερα. Τρεις εβδομάδες μιλούσα πολύ στις συνεντεύξεις του EuroBasket, τώρα δεν υπάρχουν λόγια».