Ο Αθλητικός Δικαστής αθώωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εκδίκασε την υπόθεση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι», είχαν προχωρήσει σε καταγγελία, η οποία είχε να κάνει με αναρτήσεις του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, μετά το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν για τη Stoiximan GBL. Η καταγγελία αυτή κατέληξε στην αθώωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα να θυμίσουμε, πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ,είχε χαρακτηρίσει τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ως τον... MVP του παιχνιδιού ανάμεσα στις δυο ομάδες, διαμαρτυρόμενος για διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Μια κίνηση που οδήγησε σε καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θεώρησε τις αναρτήσεις αναφοράς, ως συκοφαντική δυσφήμιση, όπως αποσαφηνίζεται και στη σχετική απόφαση του Αθλητικού Δικαστή.

Όπως ήταν επόμενο, εφόσον αθωώθηκε ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού», έτσι και ο σύλλογος, δε θα αντιμετωπίσει κάποια ποινή ή κάποια δίωξη από το όργανο της Ελληνικής λίγκας.

Αναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

«1. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) από την κατηγορία της εγκαλούσας ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR, ο κ. Δημήτριος Γιαννακοπουλος, προέβη με δημόσια ανάρτηση του, μέσω του ελευθέρως προσβάσιμου διαδικτυακού λογαριασμού «dpg7000», που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, σε δυσφημιστικές δηλώσεις.

2. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».