Ο αθόρυβος αλλά σημαντικός ρόλος του Λαλιώτη

Ένα πρόσωπο με καταλυτικό ρόλο στις επιστροφές στελεχών στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ και αλλού είναι ο Κώστας Λαλιώτης.

Το ιστορικό στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, τον οποίο σέβονται όλοι στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη και συμβουλεύεται στα εύκολα και στα δύσκολα ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει δείξει το δρόμο στρατηγικά αλλά δε μένει μόνο στην υψηλή πολιτική.

Μαθαίνω ότι σηκώνει και το τηλέφωνο (με ιδιαίτερη επιτυχία μάλιστα) για να απευθύνει το προσκλητήριο της συμπαράταξης και διεύρυνσης, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο τον Λαλιώτη αποδίδεται καλύτερα με τους όρους επανένωση και επανασυσπείρωση. Απώτερος σκοπός η «μεγάλη παράταξη» και αυτή είναι και μια απάντηση προς όσους (λιγοστούς) γκρινιάζουν ή μεμψιμοιρούν από χθες, αντιδρώντας σε επιμέρους πρόσωπα που ανακοινώθηκαν.

Ο Λαλιώτης έβλεπε και εξακολουθεί να βλέπει τη μεγάλη εικόνα και όπως μου μεταφέρουν οι άνθρωποί μου στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ, που πηγαίνει καθημερινά, παραμένει αισιόδοξος. Νομίζω το δικαιούται (βάσει ενσήμων), έχοντας ζήσει αμέτρητες εκλογικές αναμετρήσεις, με κορυφαία την ανατροπή – θρίλερ του 2000, αν και το 2026 μοιάζει σήμερα έτη φωτός μακριά από εκείνες τις επικές για το ΠΑΣΟΚ εποχές...