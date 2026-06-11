Ο «Boss», το «ρουφηχτό», η «ΤΡΑΠ»: Το λεξιλόγιο των ανήλικων dealers ναρκωτικών στα βόρεια προάστια
Πώς επικοινωνούσαν τα μέλη του κυκλώματος διακίνησης και οι πελάτες τους, είχαν επινοήσει ειδική αργκό για να αποφύγουν τις Αρχές.
Κωδικοποιημένους όρους και αργκό χρησιμοποιούσαν οι «αμούστακοι» dealers ναρκωτικών που συμμετείχαν σε κυκλώματα διακίνησης, τα οποία δρούσαν στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Με τη χρήση της ειδικής «ορολογίας» στις μεταξύ τους συνομιλίες, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και οι πελάτες τους, είχαν σκοπό να αποκρύψουν το πραγματικό περιεχόμενο των συζητήσεων και να καταστήσουν δυσχερή την κατανόηση της έκνομης δραστηριότητάς τους.
Οι όροι αυτοί αποκωδικοποιήθηκαν ως εξής:
- μπιτς, μαύρο, χόρτο, σταφ, Κάλι: κάνναβη
- κόκα, ρουφηχτό: κοκαΐνη
- κρύσταλλο: meth
- μπλούζες, τζι: γραμμάρια κάνναβης
- πεντάρα: 5 γραμμάρια κάνναβης
- δεκάρα: 10 γραμμάρια κάνναβης
- τριάρα: 3 γραμμάρια κάνναβης
- αέρα: αγορά ναρκωτικών ουσιών επί πιστώσει
- λεκ: χρηματικό αντίτιμο
- ΤΡΑΠ: εγκαταλελειμμένο κτίριο – κεντρική κρυψώνα στους Θρακομακεδόνες
- καβάτζα: κρυψώνα ναρκωτικών ουσιών
- ζήτα, ζι: ζυγαριά ακριβείας
- μπλε: εφαρμογή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων (Signal)
- μικρά, πιτσιρίκια: τα ανήλικα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης
- μεγάλος, Boss: ο Αρχηγός της οργάνωσης
- δουλειά: η εγκληματική δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών