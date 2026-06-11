Ο «Boss», το «ρουφηχτό», η «ΤΡΑΠ»: Το λεξιλόγιο των ανήλικων dealers ναρκωτικών στα βόρεια προάστια

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Κωδικοποιημένους όρους και αργκό χρησιμοποιούσαν οι «αμούστακοι» dealers ναρκωτικών που συμμετείχαν σε κυκλώματα διακίνησης, τα οποία δρούσαν στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Με τη χρήση της ειδικής «ορολογίας» στις μεταξύ τους συνομιλίες, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και οι πελάτες τους, είχαν σκοπό να αποκρύψουν το πραγματικό περιεχόμενο των συζητήσεων και να καταστήσουν δυσχερή την κατανόηση της έκνομης δραστηριότητάς τους.

Οι όροι αυτοί αποκωδικοποιήθηκαν ως εξής: