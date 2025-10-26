Ο Brian Eno στέλνει το νέο του άλμπουμ στο διάστημα - Ταιριαστό με τη διαδρομή του

Στο βιβλίο What Art Does, ο Brian Eno εξερευνά τον ρόλο της τέχνης, υποστηρίζοντας την άποψη ότι η δημιουργικότητα υπάρχει σε όλους και ότι η παραδοσιακή αντίληψη της ατομικής ιδιοφυΐας είναι ένας μύθος. Αυτό αφενός δείχνει γιατί ο εμβληματικός μουσικός, παραγωγός και visual artist έχει καταπιαστεί με κάθε μορφή τέχνης και γιατί είναι φυσιολογικό να αισθάνεσαι άσχημα που έχεις μια δουλειά 9-5, ενώ θα μπορούσες να κερδίζεις τα προς το ζην όπως αυτός.

Για τον Eno, βλέπεις, η τέχνη είναι μια μέθοδος έκφρασης αυτού που έχεις μέσα σου και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη βρεις. Αν και όταν το καταφέρεις – γιατί, κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι δεν θα τα καταφέρουν – θα μπορέσεις πραγματικά να συνδεθείς με τους συνανθρώπους σου και τα υπόλοιπα θα πάρουν τον δρόμο τους.

Καθόλου τυχαία, λοιπόν, ο γεννημένος στο Σάφολκ Βρετανός καλλιτέχνης μετράει μια δισκογραφία με 20 προσωπικά άλμπουμ από το 1970 μέχρι το 2025, 7 άλμπουμ για installations, ενώ ο κατάλογος με παραγωγές και συνεργασίες που έχει πραγματοποιήσει είναι πραγματικά ατελείωτος (μετρήσαμε 117 αλλά δεν παίρνουμε και όρκο).

Ένα ευτυχές ατύχημα

Για να καταλάβεις τι άλλες σκέψεις περνάνε από αυτό το κεφάλι γεμάτο χρυσάφι, ο θρύλος λέει ότι αγόρασε μια από τις πρώτες βρετανικές κόπιες του ντεμπούτου των Velvet Underground, αλλά την έδωσε γιατί δεν τη βρήκε αρκετά πρωτότυπη. Το δικό του χαρμάνι δείχνει ότι μπορεί κάποιος να βρει έμπνευση παντού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εξής ιστορία: Το 1975 τον χτύπησε ένα ταξί και αναγκάστηκε να περάσει κάποιες βδομάδες στο νοσοκομείο. Στη διάρκεια της παραμονής του εκεί, ο ήχος της βροχής ανακατεύτηκε με τον ήχο της άρπας από ένα άλμπουμ μουσικής που του είχε αφήσει κάποιος και έτσι στο μυαλό του γεννήθηκε αυτό ο συνδυασμός που θα απασχολούσε τον κόσμο της μουσικής για δεκαετίες.

Μετά τη θητεία στους Roxy Music ως πληκτράς και αρκετούς πειραματισμούς στα πρώτα άλμπουμ, φτάνουμε στο ιστορικό “Ambient 1: Music for Airports” (1978), όπου θέτει τις βασικές αρχές της ambient μουσικής. Χρησιμοποιεί λούπες και συνθεσάιζερ για να δημιουργήσει μια μουσική που από μόνη της έχει ενδιαφέρον, αλλά χρησιμοποιείται για να «γεμίσει» το χώρο σε δημόσιες εγκαταστάσεις. Ηρεμία και βαθιά προσωπική ματιά. Μουσική που μιλάει, αλλά δεν απαιτεί την προσοχή σου και δεν διακόπτει αυτό που κάνεις. Καθόλου τυχαία, αυτό το άλμπουμ θεωρείται ένα από τα θεμέλια της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η εποχή του Βερολίνου

Παράλληλα με το “Ambient 1” δούλεψε στη βερολινέζικη τριλογία του David Bowie “Low”, “Heroes” και “Lodger”(1977-1979). Με κάποιον μαγικό τρόπο, ο Eno βρέθηκε στον κατάλληλο χώρο την κατάλληλη στιγμή και έδωσε την ηλεκτρονική του μαγεία σε τρία άλμπουμ που θεωρούνται μνημείο καλλιτεχνικής δημιουργίας με ασυνήθιστες δομές τραγουδιών. Η συμβολή του Eno στο υλικό του Bowie πήγε μερικά βηματάκια παρακάτω αυτό που θεωρούμε ποπ μουσική. Οι πρωτοποριακές τεχνικές παραγωγής του θεωρούνται πρότυπο για δεκάδες συναδέλφους του και καλλιτέχνες από εκεί και έπειτα.

Πέρα από τις ατομικές κυκλοφορίες και τις παραγωγές ο Eno δούλεψε με τους κορυφαίους της βρετανικής σκηνής και μάλιστα στην καλύτερη περίοδό τους. Ίσως δεν υπάρχει πιο τρανταχτό παράδειγμα από τους U2, τους οποίους και ανέλαβε στις καλύτερες τους στιγμές (The Joshua Tree) αλλά και στις πιο αμφιλεγόμενες (Zooropa).

Το σίγουρο είναι ότι όταν οι U2 ήθελαν να κατακτήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε πίσω από τις κονσόλες και όταν ήθελαν να κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό και να ενδώσουν στην υπερβολή, ήταν πάλι εκεί. Βάλε στη λίστα Devo, Coldplay, Talking Heads και τη συμμετοχή του στους Roxy Music και καταλαβαίνεις γιατί εξασφάλισε μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame (2019).

Η μουσική των Windows 95

Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι η μελωδία έναρξης των Windows 95 – ναι, αυτό που ακούγεται στην αρχή όταν φορτώνουν – είναι δική του! Μάλιστα υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από αυτό: η πρόταση για να συγγράψει τη μουσική είχε έρθει σε μια περίοδο με δημιουργικό μπλοκ και του άρεσε που κάποιος ήρθε να του δώσει ένα πρόβλημα για να βρει τη λύση.

Για δεκαετίες θεωρούσε ότι αυτό το πολύ μικρό κομμάτι μουσικής ήταν η «είσοδος σε ένα υποσχόμενο τεχνολογικό μέλλον». Όταν τον περασμένο Μάιο διαπίστωσε την υποστήριξη της Microsoft στην κυβέρνηση του Ισραήλ (με λογισμικό και cloud υπηρεσίες) την ώρα που στη Γάζα εξελισσόταν γενοκτονία, άλλαξε γνώμη, και δώρισε την αμοιβή του (περίπου 35.000 δολάρια) στα θύματα της Παλαιστίνης.

Η μουσική που σκέφτεται μόνη της

Μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, ήδη από το 1996 και το “Generative Music 1” ο Brian Eno είχε δείξει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Προγραμμάτισε με τη βοήθεια του μηχανικού λογισμικού Peter Chilvers διάφορα έργα μουσικής και εικαστικών, ώστε να αλλάζουν στο διηνεκές μέσω αλγορίθμων. Έπειτα από 12 χρόνια, μάλιστα, και ενώ το τεχνολογικό τοπίο είχε αλλάξει αρκετά, ο Eno και ο Chilvers δημιούργησαν το Bloom, ένα iOS app που επιτρέπει τη δημιουργία ambient μουσικής από μη μουσικούς.

Το έργο εξελίχθηκε με εφαρμογές όπως το “Scape” και το “Reflection” ενώ το 2006 κυκλοφόρησε και το πρώτο άλμπουμ του είδους, το "77 Million Paintings" με μουσική και εικαστικά που δημιουργούντα από συνδυασμούς 77 εκατομμυρίων πινάκων. Η επιδραστικότητά του είναι τόσο μεγάλη που μετά την τιμή που του έγινε στο Rock and Roll Hall of Fame (RRHOF) ήρθε και ο Χρυσός Λέοντας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας το 2023.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο "Liminal" που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε συνεργασία με τον Beatie Wolfe, το οποίο σκοπεύει να εκπέμψει στο διάστημα με την κεραία Holmdel Horn. Πόσο ταιριαστό με τη διαδρομή του, αλήθεια;