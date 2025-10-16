Ο CEO του Euronext χαιρετίζει την πρόταση Merz για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος του Δ.Σ του Euronext, το οποίο έχει προχωρήσει σε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χαιρετίζει την έκκληση του Γερμανού Καγκελάριου Friedrich Merz για βαθύτερες και πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και για μεγαλύτερη ενοποίηση στον τομέα των υποδομών των αγορών, ωφελώντας τελικά τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του για τα 25 χρόνια, η Euronext ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Σήμερα, περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Euronext, που αντιπροσωπεύουν συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 6,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 'Αμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, τη Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι επωφελούνται όλες από την ενιαία μας δεξαμενή ρευστότητας και την τεχνολογική πλατφόρμα. Εάν η προσφορά ανταλλαγής της Euronext για την απόκτηση όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών ΧΑ είναι επιτυχής, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν επίσης από το ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext.

«Η Euronext καθοδηγούνταν πάντα από την ισχυρή πεποίθηση ότι στην Ευρώπη είναι πάντα δυνατό να πετύχουμε μαζί παρά να αποτύχουμε ξεχωριστά» τονίζει ο Stéphane Boujnah και προσθέτει: «Η Euronext είναι έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη για να δημιουργήσει μια βαθύτερη δεξαμενή ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών».

Τέλος επισημαίνει ότι είναι επείγον να αντιμετωπιστεί ένα άλλο βασικό εμπόδιο στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: η απόκλιση στη ρύθμιση και την εποπτεία. Συνεπώς, χρειαζόμαστε μια αποφασιστική κίνηση προς την ενιαία εποπτεία εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).