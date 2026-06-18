Ο χαμένος θησαυρός των LEGO Star Wars: Το μυστήριο των 200.000 δολαρίων που έγινε διαδικτυακό θρίλερ

Μια σπάνια συλλογή LEGO Star Wars αξίας περίπου 200.000 δολαρίων εξαφανίστηκε και η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο παράξενα διαδικτυακά μυστήρια των τελευταίων ετών.

Ένας ηλικιωμένος συλλέκτης, μια εταιρεία μεταπώλησης παιχνιδιών, ένας YouTuber με εκατομμύρια θεατές και δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει περισσότερο με σενάριο ταινίας παρά με πραγματική υπόθεση.

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Ο συλλέκτης και η συλλογή-θησαυρός

Ο 83χρονος Ed Mansell είχε αφιερώσει χρόνια στη δημιουργία μιας εξαιρετικά σπάνιας συλλογής LEGO από τον κόσμο των Star Wars. Για τους λάτρεις του είδους, τα συγκεκριμένα σετ δεν ήταν απλά παιχνίδια, αλλά συλλεκτικά αντικείμενα υψηλής αξίας, με ορισμένα κομμάτια να θεωρούνται πλέον σχεδόν ανεκτίμητα.

Η συνολική αξία της συλλογής υπολογιζόταν περίπου στα 200.000 δολάρια.

Το 2023, ο γιος του, Bryan, αποφάσισε να βοηθήσει στην πώληση των LEGO. Για τον λόγο αυτό συνεργάστηκε με την Chrystal Law, εργαζόμενη σε εταιρεία που ειδικευόταν στη μεταπώληση LEGO, ώστε να αναλάβει τον ρόλο της διαμεσολαβήτριας.

Μέσα σε περίπου έναν χρόνο, πωλήθηκαν αντικείμενα αξίας 52.000 δολαρίων. Όμως η συνέχεια δεν ήταν αυτή που περίμενε η οικογένεια.



Η εξαφάνιση των LEGO και οι χαμένες πληρωμές



Στα τέλη του 2024, η εταιρεία Bricks & Minifigs απέλυσε την Law, επικαλούμενη οικονομικά προβλήματα. Στη συνέχεια, τα προϊόντα που βρίσκονταν υπό διαχείρισή της πέρασαν σε άλλη εταιρεία.

Ο Mansell, όμως, δεν ενημερώθηκε άμεσα για την αλλαγή αυτή. Όταν σταμάτησε να λαμβάνει τις πληρωμές από τις πωλήσεις, άρχισε να αναζητά απαντήσεις. Τότε, πληροφορήθηκε πως οι νέοι ιδιοκτήτες δεν γνώριζαν τίποτα ούτε για τη συμφωνία ούτε για τη σπάνια συλλογή LEGO.

Το αποτέλεσμα; Ένα μεγάλο μέρος του πολύτιμου «θησαυρού» είχε εξαφανιστεί.

Ο συλλέκτης πίστεψε ότι τα υπόλοιπα κομμάτια της συλλογής είχαν κλαπεί και απευθύνθηκε στην αστυνομία. Έτσι, ξεκίνησε μια διαμάχη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με το βασικό ερώτημα να παραμένει αναπάντητο: Πού κατέληξαν τα LEGO αξίας 200.000 δολαρίων;



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Ο YouTuber που μετέτρεψε την υπόθεση σε παγκόσμιο μυστήριο



Η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις όταν μπήκε στη μέση ο YouTuber, Reckless Ben.

Ο δημιουργός περιεχομένου ανακοίνωσε ότι ο Mansell ζήτησε τη βοήθειά του και ξεκίνησε μια εκστρατεία εναντίον της Bricks & Minifigs, κατηγορώντας την ότι δεν είχε διαχειριστεί σωστά την υπόθεση.

Μάλιστα, προχώρησε σε εντυπωσιακές κινήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως η τοποθέτηση πινακίδας έξω από το σπίτι ιδιοκτήτη της εταιρείας με βαριές κατηγορίες.

Οι πράξεις του όμως τράβηξαν την προσοχή των αρχών και ο YouTuber βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες.

«Βρήκα τον κλέφτη»: Το βίντεο που προκάλεσε έκρηξη θεωριών



Η υπόθεση απογειώθηκε όταν ο Schneider δημοσίευσε ένα βίντεο στους 1,4 εκατομμύρια ακολούθους του, υποστηρίζοντας: «Βρήκα τον δράστη που έκλεψε LEGO αξίας 200.000 δολαρίων». Το βίντεο έγινε viral και μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Από εκείνο το σημείο άρχισαν να εμφανίζονται δεκάδες θεωρίες στο διαδίκτυο. Κάποιοι χρήστες υποστήριξαν ακόμη και ότι υπήρχε συγκάλυψη από τις αρχές, με την αστυνομία να αναγκάζεται να εκδώσει ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι η εμπλοκή της περιοριζόταν στην εφαρμογή του νόμου.

Η ανακοίνωση, όμως, αντί να ηρεμήσει τα πνεύματα, τροφοδότησε περισσότερο την καχυποψία.

Την ίδια στιγμή, ο YouTuber έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 489.000 δολάρια μέσω καμπάνιας στο GoFundMe, με στόχο να βοηθήσει την οικογένεια Mansell να ανακτήσει τη συλλογή LEGO και να καλύψει τα αυξανόμενα νομικά έξοδα.



Η εταιρεία αρνείται τα πάντα – Τα LEGO παραμένουν άφαντα



Η Bricks & Minifigs υποστηρίζει ότι δεν έχει στην κατοχή της τη συλλογή και ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται τα αντικείμενα. Η Chrystal Law επίσης αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση των LEGO.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία υποστηρίζει ότι δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα και μηνύματα εξαιτίας της διαδικτυακής κατακραυγής. Ένα από τα καταστήματά της στο Όρεγκον, που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, έκλεισε.

Εκπρόσωπος της Bricks & Minifigs δήλωσε: «Έχουμε εργαστεί εντατικά για να επιλύσουμε το ζήτημα της συλλογής Mansell. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο και δυσάρεστο περιστατικό που αφορά έναν πρώην δικαιοδόχο και δεν αντικατοπτρίζει την ακεραιότητα περισσότερων από 300 άλλων franchise της εταιρείας».

Έναν χρόνο μετά, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Ένα σετ LEGO Star Wars που ξεκίνησε ως συλλεκτικό όνειρο ενός ηλικιωμένου λάτρη μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο διαδικτυακό θρίλερ, όπου όλοι ψάχνουν τον ίδιο χαμένο πρωταγωνιστή: Τα LEGO που εξαφανίστηκαν.

Με πληροφορίες από το BBC, nypost.com