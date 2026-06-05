Ο Χάμες κατηγορείται για σεξιστική συμπεριφορά απέναντι στην κόρη του προέδρου της Κολομβίας

Ένα περιστατικό και μια φωτογραφία ήταν η αφορμή να ξεσπάσει σάλος στην Κολομβία που αφορά τον αστέρα της χώρας Χάμες Ροντίγκεζ.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης κατηγορείται για σεξιστική συμπεριφορά απέναντι στην μικρότερη κόρη του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, Αντονέλα, η οποία του ζήτησε να φωτογραφηθούν. Το συγκεκριμένο συμβάν έγινε όταν ο πρόεδρος της χώρας απένειμε την εθνική σημαία στην ομάδα πριν φύγει για τα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά για το Μουντιάλ.

Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible.



Muy mal James Rodríguez. Qué decepción. pic.twitter.com/otUIaanBPN — César García Garzón (@elojodelsalmon) June 4, 2026

Η Αντονέλα φαίνεται να πλησιάζει τον Χάμες και να του ζητάει να βγουν μια φωτογραφία, όμως ο αρχηγός της εθνικής της χώρας του απλά την αγνόησε και συνέχισε να χαιρετάει τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Το συγκεκριμένο επεισόδιο χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ασέβεια και πήρε πολιτική και κοινωνική έκταση καθώς ξεκίνησε μια συζήτηση ανάμεσα στους χρήστες του διαδικτύου σχετικά με τη στάση των παικτών, τον ρόλο της κυβέρνησης στην εκδήλωση πρωτοκόλλου και τις διαφορετικές ερμηνείες για το τι έγινε ανάμεσα στους δυο.