Ο Χατζηδάκης παίρνει τον... Μίτο για τον «λαβύρινθο» του Δημοσίου
Την ευθύνη της ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στα διάφορα Υπουργεία με στόχο την προώθηση μεταρρυθμίσεων, που θα εξουδετερώσουν θύλακες υστέρησης στο «βαθύ κράτος» αναλαμβάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες μου ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχής γενομένης από τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο κ. Χατζηδάκης αναμένεται να αναφερθεί σε συγκεκριμένα projects, που πρέπει να προτεραιοποιηθούν, βάσει και των σχετικών Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων.
Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του κ. Χατζηδάκη συμπεριλαμβάνεται πλέον και η επιτάχυνση της προώθησης προγράμματος ψηφιοποίησης του Δημοσίου Μ.Ι.Τ.Ο.Σ. ( Μοντέλο Ιδιαίτερης Τεχνολογικής Οργάνωσης Συστήματος ).
Καλά ξεμπερδέματα στον «λαβύρινθο» του Δημοσίου.