Ο Χατζηθεοδοσίου «αδειάζει» το 4ήμερο εργασίας του Ανδρουλάκη

Φρένο στις προγραμματικές εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για την καθιέρωση 4ήμερης εργασίας (35ωρο) βάζει με ηχηρό τρόπο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ).

Με μια παρέμβαση που «διαβάζεται» ως άμεση απάντηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο επιχειρηματικός κόσμος, υπό την ηγεσία του Προέδρου του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου , ξεκαθαρίζει πως οι θεωρίες των συνεδρίων απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα της αγοράς.

Είναι σαφές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να «στρίψει» το τιμόνι του ΠΑΣΟΚ προς μια πιο φιλεργατική ατζέντα ευρωπαϊκού τύπου. Ωστόσο, όταν ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου —ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι το σφυγμό των μικρομεσαίων και ετοιμάζεται, να διεκδικήσει την Περιφέρεια Αττικής στις επόμενες εκλογές— σε εγκαλεί για έλλειψη ανάλυσης δεδομένων, τότε το πολιτικό αφήγημα αρχίζει να «μπάζει».

Το «όχι» των μικρομεσαίων



Το Επιμελητήριο και ο κ. Χατζηθεοδοσίου δεν μάσησαν τα λόγια τους, χαρακτηρίζοντας την οριζόντια εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου ως μη ρεαλιστική.

Οι βασικοί άξονες της κριτικής εστιάζουν σε τρία σημεία-φωτιά:

Ελλείψεις προσωπικού: Σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις «ψάχνουν με το κιάλι» εργαζόμενους, η μείωση του χρόνου εργασίας κρίνεται από το ΕΕΑ ως κίνηση που επιβαρύνει την παραγωγική διαδικασία.

Λειτουργικό κόστος: Με την ενέργεια και τις πρώτες ύλες στα ύψη, η αύξηση του κόστους εργασίας χωρίς αντίστοιχη άνοδο της παραγωγικότητας θα μετακυλιστεί άμεσα στις τιμές, πλήττοντας τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.



Το «Γαλλικό παράδειγμα»: Η παρέμβαση υπενθυμίζει ότι ακόμα και στη Γαλλία του 35ώρου, οι εξαιρέσεις είναι πλέον ο κανόνας για να μην καταρρεύσει η παραγωγή.

Η διοίκηση του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου ουσιαστικά καλεί τη Χαριλάου Τρικούπη να προσγειωθεί στην ελληνική πραγματικότητα, τονίζοντας ότι για τόσο σοβαρά ζητήματα πρέπει να προηγούνται μελέτες και διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους: «Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή οποιασδήποτε παρέμβασης αν προηγουμένως δεν έχουμε υπολογίσει με ακρίβεια τις συνέπειες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».