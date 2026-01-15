Ο χειμώνας χτυπά ξανά την Ελλάδα – Ψυχρές αέριες μάζες, βροχές και χιόνια σε όλη τη χώρα

Μετά από λίγες ημέρες ηρεμίας, ο χειμώνας επανέρχεται στην Ελλάδα, καθώς ψυχρές αέριες μάζες επηρεάζουν την ατμόσφαιρα από την Παρασκευή. Η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για τοπικές βροχές, χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι η χώρα εισέρχεται σε καθαρά χειμερινή φάση, με τον καιρό να θυμίζει ότι ο χειμώνας βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Παρασκευή 16/01/2026

Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα δυτικά και νότια, με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Στη Θράκη, Μακεδονία, βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ορατότητα περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικά νότιοι 3-4 μποφόρ, νότιο Αιγαίο δυτικοί 3-4 μποφόρ, υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Βόρεια 10-13°C, υπόλοιπη χώρα 14-16°C, τοπικά νότια 17-18°C. Τοπικός παγετός στα βόρεια νωρίς το πρωί και βράδυ.

Σάββατο 17/01/2026

Ανατολικά ηπειρωτικά, νησιά βορείου Αιγαίου, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη: αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά.

Υπόλοιπη χώρα: λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Άνεμοι: Δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4-6, ανατολικά βορειοανατολικοί 5-6, Αιγαίο τοπικά 7-8 μποφόρ.

Θερμοκρασία σε πτώση, παγετός πρωί-βράδυ στα κεντρικά και βόρεια.

Κυριακή 18/01 – Δευτέρα 19/01/2026

Δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο, ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη: αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά/ημιορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Υπόλοιπη χώρα: λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, πιθανότητα τοπικών βροχών στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Δυτικά ανατολικοί 5-6, ανατολικά βορειοανατολικοί 5-7, Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία περαιτέρω πτώση, τοπικά ισχυρός παγετός στα ηπειρωτικά πρωί-βράδυ.

Η ατμόσφαιρα στη χώρα θυμίζει πλέον τον χειμώνα στην πιο ουσιαστική του φάση, με τις ψυχρές αέριες μάζες να κυριαρχούν και τις καιρικές συνθήκες να απαιτούν προσοχή, ειδικά σε ορεινές περιοχές και κατά τις πρωινές/βραδινές ώρες λόγω παγετού.