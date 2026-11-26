Τις τελευταίες ώρες, φημολογείται έντονα ότι ο Ολυμπιακός, έχει καταθέσει τη λεγόμενη «λευκή επιταγή», στην ομάδα της Παρί για να αποκτήσει το γαλλικό «διαμάντι», Ναντίρ Χιφί.

Οι φίλοι της ομάδας, οι οποίοι έχουν κατακλύσει τα social media και δη την πλατφόρμα «Χ», κάνοντας δημόσια καλέσματα στον Χιφί να αγωνιστεί στην ομάδα του Πειραιά. Κάτι που ακόμα και αν φαντάζει δύσκολο, δεν πρόκειται να σταματήσει κανέναν από τον κόσμο των «ερυθρολεύκων».

Ο Γάλλος σταρ, δεν μπόρεσε να μη σχολιάσει τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες, ποστάροντας και εκείνος ένα τουίτ, το οποίο έπειτα διέγραψε.