Ο Χουάντσο αποθέωσε τον Ναν για την τρομερή του εμφάνιση: «Ευχαριστώ για το δεύτερο ημίχρονο»

Ο Παναθηναϊκός με μια πολύ καλή εμφάνιση πήραν την δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στην Euroleague, κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα με 82-74, φτάνοντας το 18-14 ρεκόρ το οποίο τον κρατά ζωντανό στο κυνήγι της απευθείας πρόκρισης στα playoff.

Με τρομερό Κέντρικ Ναν, ειδικά την τέταρτη περίοδο που και σημείωσε τους 13 από τους συνολικά 19 πόντους του «τριφυλλιού» δίνοντας ώθηση στους συμπαίκτες του με αποτέλεσμα να φτάσουν σε αυτή την νίκη.

Μάλιστα ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, με τον Ναν να χαιρετάει έναν έναν τους συμπαίκτες του, με την ατάκα του Χουάντσο να ξεχωρίζει, λέγοντάς του: «Σε ευχαριστώ για το δεύτερο ημίχρονο».