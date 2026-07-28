Χρήστος Τατσιόπουλος στη Σοφία Ζαχαράκη: «Η ζωή είναι εκεί έξω και όχι μέσα στον υπολογιστή»

Η ιστορία του Χρήστου Τατσιόπουλου είναι μια ιστορία αλλαγής, προσπάθειας και δημιουργικότητας. Ο μαθητής που στα 12 του χρόνια έγραψε το βιβλίο «Το Πετράδι της Ζωής» ήταν καλεσμένος στο 4ο επεισόδιο του podcast «Break: Εκτός Ύλης» της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Ο Χρήστος, που σήμερα φοιτά στην Α΄ Λυκείου, μίλησε για τη σχέση των παιδιών και των εφήβων με την τεχνολογία, την περίοδο της καραντίνας, αλλά και για το πώς κατάφερε να μετατρέψει μια δύσκολη εμπειρία σε δημιουργία.

«Ξεκίνησα τα videogames για να βρω παρέες»

Όπως ανέφερε, η ενασχόλησή του με τα βιντεοπαιχνίδια ξεκίνησε αρχικά ως ένας τρόπος να έρθει πιο κοντά με άλλα παιδιά.

«Ο μόνος τρόπος που είχα για να προσεγγίζω παιδιά ήταν μέσω των videogames και ξεκίνησα να παίζω. Μετά μεσολάβησε η περίοδος της καραντίνας και έφτασα να παίζω πολλές ώρες στην οθόνη μου», ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι εκείνη την περίοδο άρχισε να απομονώνεται και να αλλάζει η καθημερινότητά του. «Θύμωνα πιο εύκολα μέσα στην καραντίνα, όταν έπαιζα συνέχεια στον υπολογιστή», είπε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς του αντιλήφθηκαν έγκαιρα την αλλαγή στη συμπεριφορά του και προσπάθησαν να τον βοηθήσουν να βρει ξανά ισορροπία. Όπως εξήγησε ο Χρήστος, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, του έκοψαν το διαδίκτυο στο σπίτι, κάτι που τότε ένιωσε ως απώλεια, αφού «πήραν κάτι που γέμιζε τον χρόνο μου μετά το σχολείο».

«Η ζωή είναι εκεί έξω και όχι μέσα στον υπολογιστή»

Ο Χρήστος σημείωσε πως σταδιακά κατάλαβε ότι η πραγματική ζωή βρίσκεται έξω από την οθόνη. Η ζωή είναι εκεί έξω και όχι μέσα στον υπολογιστή», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της ισορροπίας στη χρήση της τεχνολογίας.

Όπως είπε, προσπάθησε να δώσει και ο ίδιος το παράδειγμα, περιορίζοντας τη χρήση του κινητού του από μικρή ηλικία. «Άφησα το κινητό από τα 10 μου χρόνια και κατάλαβα ότι ξεκίνησα να παίζω για να βρω παρέες», ανέφερε.

Η γραφή ως τρόπος έκφρασης

Ο νεαρός συγγραφέας έχει ήδη γράψει δύο βιβλία και επισκέπτεται σχολεία σε όλη την Ελλάδα, μιλώντας σε μαθητές για τη δική του εμπειρία.

Αναφέρθηκε και στο νέο του βιβλίο, ένα εφηβικό ημερολόγιο με μικρές ιστορίες και σκέψεις που, όπως είπε, «οι έφηβοι δεν εξωτερικεύουν».

Ο τίτλος του νέου βιβλίου είναι «Όσα δεν λέμε δυνατά, αγαπημένο ημερολόγιο».

Το όνειρο της διπλωματίας και η άποψή του για το σχολείο

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την υπουργό Παιδείας, ο Χρήστος μίλησε και για τα μελλοντικά του σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι θέλει να γίνει διπλωμάτης.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψή του για το σχολείο και τον ρόλο των εκπαιδευτικών, σημειώνοντας πως πολλοί καθηγητές περιορίζονται από την ύλη.

«Το μόνο πράγμα που θα άλλαζα είναι να έχουν οι καθηγητές περισσότερο χρόνο», ανέφερε, εξηγώντας ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην κάλυψη της διδακτέας ύλης.

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι «η ιστορία του Χρήστου είναι μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί», υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογενειακής στήριξης, της θέλησης και της προσπάθειας των παιδιών να αλλάζουν πορεία και να εξελίσσονται.