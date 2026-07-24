Ο Χρήστος Θηβαίος διαψεύδει την Καρυστιανού: «Προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μου»

Διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή με το πολιτικό κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, ο καλλιτέχνης Χρήστος Θηβαίος. Αφορμή στάθηκε η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος επίσκεψης της κ. Καρυστιανού στη Θεσσαλία την Τετάρτη 29 Ιουλίου.



Στη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του κινήματός της, η προγραμματισμένη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

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Η τοποθέτηση του Χρήστου Θηβαίου

Ο γνωστός τραγουδοποιός αντέδρασε άμεσα μέσω των social media, κάνοντας λόγο για προσπάθεια επικοινωνιακής καπήλευσης από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού και του φορέα της, δίχως ωστόσο να την κατονομάσει.



Ειδικότερα αναφέρει:



«Καλησπέρα σας,



Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας! Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!»



«Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές!».