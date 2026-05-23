Ο Χρήστος Τζόλης απάντησε για το μέλλον του: «Θα έφευγα από τη Μπριζ μόνο αν...»

Ο Χρήστος Τζόλης ολοκλήρωσε μια σπουδαία σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ και αναμένεται να απασχολήσει μεταγραφικά μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης. Μάλιστα, πρόσφατη λίστα που δημοσιεύτηκε τον τοποθετούσε ανάμεσα στα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία του βελγικού ποδοσφαίρου.



Οι φήμες περί αποχώρησής του από το Βέλγιο για χάρη μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, δίνουν και παίρνουν τον τελευταίο καιρό και ο παίκτης αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για το μέλλον του σε συνέντευξη σε βελγικό μέσο. Στις δηλώσεις του στην ιστοσελίδα Voetbalkrant.com ξεκαθάρισε πως θα άφηνε την Μπριζ μόνο για ομάδα από τα 4 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, δηλαδή την Premier League, τη La Liga, τη Serie A ή τη Bundesliga, αλλά και μία μόνο ομάδα εκτός αυτών.



Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης: «Θα υπάρξει ενδιαφέρον, αλλά νιώθω καλά εδώ. Θα έπρεπε να είναι ομάδα του Champions League από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιταλία. Αν η Παρί Σεν Ζερμέν έρθει να με ζητήσει, θα σκεφτόμουν σίγουρα να φύγω. Όμως στη Γαλλία, μόνο η Παρί είναι καλύτερη επιλογή από την Κλαμπ Μπριζ.

Στο παρελθόν, πάντα ήθελα να φύγω μετά από μία σεζόν. Είχα λίγο αυτό το συναίσθημα και πέρυσι, αλλά το να μείνω ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω. Καταλαβαίνω όλο και καλύτερα τον Μπράντον και τον Χανς. Εδώ έχω όλα όσα χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένος».

