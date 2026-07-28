Ο χυμός ντομάτας με σόγια συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής που οδηγεί σε καρδιαγγειακές νόσους

Η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την παχυσαρκία και πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον διαβήτη και ορισμένες μορφές καρκίνου. Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες αναζητούν διατροφικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν αυτή τη διαρκή φλεγμονώδη κατάσταση και να συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας.

Μια νέα μελέτη εξετάζει αν ένας χυμός που συνδυάζει ντομάτα πλούσια σε λυκοπένιο και συστατικά από σόγια μπορεί να επηρεάσει τους δείκτες φλεγμονής και τον μεταβολισμό σε ενήλικες με παχυσαρκία. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, όμως οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές μελέτες πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Η ντομάτα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές λυκοπενίου, μιας φυσικής χρωστικής με αντιοξειδωτική δράση, ενώ η σόγια είναι πλούσια σε ισοφλαβόνες, φυτικές ενώσεις που έχουν συνδεθεί σε προηγούμενες έρευνες με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. Αν και οι δύο τροφές έχουν μελετηθεί ξεχωριστά, οι επιστήμονες θέλησαν να διερευνήσουν αν ο συνδυασμός τους μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο όφελος από ό,τι η καθεμία μόνη της.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να το εξετάσουν, πραγματοποίησαν μια κλινική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 12 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 έως 60 ετών με παχυσαρκία. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν καθημερινά για τέσσερις εβδομάδες είτε χυμό ντομάτας εμπλουτισμένο με λυκοπένιο και ισοφλαβόνες σόγιας είτε έναν χυμό από ειδική ποικιλία ντομάτας με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε καροτενοειδή, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα σύγκρισης. Μετά από μια περίοδο διακοπής, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν τις παρεμβάσεις, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να δοκιμάσουν και τους δύο χυμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης συλλέχθηκαν δείγματα αίματος και ούρων για να αξιολογηθούν οι αλλαγές που προκλήθηκαν από τη διατροφή.

Οι ερευνητές μέτρησαν στο αίμα ουσίες που σχετίζονται με τη φλεγμονή, καθώς και τα επίπεδα λυκοπενίου. Παράλληλα, ανέλυσαν εκατοντάδες μικρά μόρια στα ούρα, χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη τεχνική που επιτρέπει να καταγράφονται οι μεταβολικές αλλαγές που προκαλεί μια διατροφική παρέμβαση. Με απλά λόγια, προσπάθησαν να δουν όχι μόνο αν ο οργανισμός απορρόφησε τα συστατικά του χυμού, αλλά και αν αυτά επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μεταβολισμός.

Ποια ήταν τα ευρήματα της μελέτης

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την κατανάλωση του χυμού ντομάτας-σόγιας τα επίπεδα λυκοπενίου στο αίμα αυξήθηκαν σημαντικά. Η αύξηση αυτή δεν παρατηρήθηκε στον χυμό ελέγχου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι συμμετέχοντες απορρόφησαν αποτελεσματικά το λυκοπένιο που περιείχε το ρόφημα. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορούσε όμως τη φλεγμονή. Μετά τις τέσσερις εβδομάδες κατανάλωσης του χυμού ντομάτας-σόγιας, μειώθηκαν σημαντικά τρεις ουσίες που συμμετέχουν στις φλεγμονώδεις διεργασίες του οργανισμού, ενώ μια ακόμη παρουσίασε τάση μείωσης χωρίς να φτάσει το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Αντίστοιχες αλλαγές δεν παρατηρήθηκαν με τον χυμό ελέγχου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό δείχνει ότι ο συνδυασμός λυκοπενίου και ισοφλαβονών ενδέχεται να περιορίζει ορισμένες φλεγμονώδεις διεργασίες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση ούτε σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος χυμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία.

Εκτός από τις αλλαγές στους δείκτες φλεγμονής, οι επιστήμονες παρατήρησαν σημαντικές μεταβολές και στο μεταβολικό «αποτύπωμα» των συμμετεχόντων. Στα ούρα εντοπίστηκαν αρκετά προϊόντα που προέρχονται από τον μεταβολισμό των ισοφλαβονών της σόγιας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι ουσίες αυτές απορροφήθηκαν και μεταβολίστηκαν από τον οργανισμό. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι κάθε άνθρωπος δεν μεταβολίζει τη σόγια με τον ίδιο τρόπο. Οι διαφορές αυτές φαίνεται να σχετίζονται, τουλάχιστον εν μέρει, με το μικροβίωμα του εντέρου, δηλαδή τα διαφορετικά βακτήρια που φιλοξενούνται στο πεπτικό σύστημα κάθε ατόμου. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί κάποιοι άνθρωποι ανταποκρίνονται περισσότερο από άλλους στις ίδιες διατροφικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, οι αναλύσεις έδειξαν ότι ακόμη και ο απλός χυμός ντομάτας προκάλεσε ορισμένες μεταβολικές αλλαγές, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά του σε λυκοπένιο ή σόγια. Αυτό υποδηλώνει ότι και άλλα φυσικά συστατικά της ντομάτας ίσως συμβάλλουν στα οφέλη της, αν και ο συνδυασμός με τη σόγια φαίνεται να οδηγεί σε πιο έντονες μεταβολικές επιδράσεις.

Είναι οι συνδυασμοί τροφών η λύση;

Παρά τους όποιους περιορισμούς, οι ερευνητές θεωρούν ότι η εργασία τους ενισχύει την ιδέα πως οι συνδυασμοί ολόκληρων τροφίμων μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη από τα μεμονωμένα συμπληρώματα ή τα απομονωμένα συστατικά. Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες, τέτοιου είδους λειτουργικά τρόφιμα θα μπορούσαν μελλοντικά να αποτελέσουν ένα χρήσιμο συμπλήρωμα μιας ισορροπημένης διατροφής για άτομα με αυξημένη φλεγμονή που σχετίζεται με την παχυσαρκία ή άλλες χρόνιες παθήσεις.