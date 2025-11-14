O Δένδιας μοίρασε τιμητικές

Κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος ήταν ο Νίκος Δένδιας με την άσκηση «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ-25» στην οποία παρουσιάστηκαν όλα τα υπερσύγχρονα όπλα του στρατού τα οποία δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πραγματικών επιχειρήσεων.

«Είναι η καλύτερη άσκηση που έχω δει τα τελευταία τουλάχιστον 2,5 χρόνια» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στους αξιωματικούς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και επειδή φαίνεται ότι τα ξανασκέφτηκε, φεύγοντας από το χώρο, επέστρεψε σε ελάχιστο χρόνο και... μοίρασε τιμητικές. «Πέντε ημέρες τιμητική άδεια σε όλους όσοι συμμετείχαν στην άσκηση» είπε ο υπουργός προκαλώντας μεγάλη ικανοποίηση στους παρευρισκόμενους αξιωματικούς.