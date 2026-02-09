Ο διαιτητής που έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφο του ξυλοκοπήθηκε από κουκουλοφόρους (video)

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα της Κολωνίας με τη Βόλφσμπουργκ στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της Bundesliga, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη διαφορετικότητα, εκτυλίχθηκε μια στιγμή που έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας 28χρονοςδιαιτητής, ο Πάσκαλ Κάιζερ, σηκώθηκε από τη θέση του στις κερκίδες και μπροστά σε χιλιάδες θεατές και τηλεοπτικές κάμερες, έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του.

Η αντίδραση στο γήπεδο ήταν άμεση με χειροκροτήματα, χαμόγελα και ιδιαίτερη συγκίνηση. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες, οι οποίες αναπαράχθηκαν μαζικά στο διαδίκτυο, με πολλούς να μιλούν για μια ιστορική και θαρραλέα στιγμή ορατότητας στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Οι απειλές πριν από το παιχνίδι και η βίαιη συνέχεια στην οικεία του

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό αργότερα, η δημόσια αυτή πράξη αγάπης δεν ήταν για όλους αποδεκτή. Σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου του θύματος, ήδη πριν από τον αγώνα είχε αρχίσει να δέχεται απειλητικά μηνύματα. Ορισμένα από αυτά φέρεται να περιείχαν ακόμη και τη διεύθυνση της κατοικίας του, με σαφείς προειδοποιήσεις να ακυρώσει την πρόταση γάμου στο γήπεδο.

Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, ο 28χρονος δέχθηκε επίθεση στο ίδιο του το σπίτι από ομάδα κουκουλοφόρων. Χτυπήθηκε, κλωτσήθηκε και δέχθηκε γροθιές, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και οργή.

30.01.2026🇩🇪After a 28-year-old gay man made a marriage proposal to his also gay partner during last week’s FC Köln vs. Wolfsburg match at the stadium on the “Diversity Match Day,” the 28-year-old was attacked yesterday by several masked individuals in his home . He was beaten,… pic.twitter.com/g6axj6myPN — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 9, 2026

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άμεσης σύνδεσης της επίθεσης με την πρόταση γάμου στο γήπεδο, ενώ η υπόθεση ερευνάται ως πιθανό έγκλημα μίσους.

Από σύμβολο αγάπης σε σύμβολο προβληματισμού

Η εικόνα από το γήπεδο, με τα χαμόγελα και τη συγκίνηση, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τις φωτογραφίες που ακολούθησαν, δείχνοντας τις συνέπειες της βίας και του μίσους. Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για το πόσο ασφαλής είναι πραγματικά η δημόσια έκφραση αγάπης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ακόμη και σε χώρους που προβάλλουν τη διαφορετικότητα.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό LGBTQ+ μέσο Schwulissimo, μετά τη δημόσια πρόταση γάμου στην Κολωνία, ο διαιτητής μίλησε για την ανάγκη ορατότητας και για τη μοναξιά που βιώνουν πολλοί άνθρωποι πριν το coming out.

Είχε τονίσει ότι βλέπει τη στάση του ως «αποστολή» για να δώσει φωνή σε όσους φοβούνται ακόμη να μιλήσουν και είχε υπογραμμίσει πως κανείς δεν θα έπρεπε να αισθάνεται μόνος. Λόγια που από την επίθεση που ακολούθησε, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και αναδεικνύουν το χάσμα ανάμεσα στο μήνυμα αποδοχής και την πραγματικότητα.

Μια πρόταση γάμου που ξεκίνησε ως γιορτή, κατέληξε να θυμίζει ότι ο δρόμος προς την αποδοχή παραμένει, για πολλούς, επικίνδυνος.