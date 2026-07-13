Ο διαλογισμός «αδειάζει» το μυαλό από αρνητικές σκέψεις και βελτιώνει την ψυχική υγεία, δείχνει νέα μελέτη

Γιατί ο διαλογισμός και οι πρακτικές ενσυνειδητότητας φαίνεται να βοηθούν ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα ψυχική υγεία; Μια νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει απάντηση όχι μόνο στο αν λειτουργούν, αλλά κυρίως στο πώς λειτουργούν. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το mindfulness, η ικανότητα να εστιάζουμε στο παρόν, μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία, επειδή βοηθά το μυαλό να απομακρύνεται από τον φαύλο κύκλο των επίμονων αρνητικών σκέψεων και να αναπτύσσει μια πιο ήπια και υποστηρικτική στάση απέναντι στον εαυτό μας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Mindfulness, εξέτασε τις καθημερινές αλλαγές στη διάθεση, στις σκέψεις και στη συμπεριφορά ανθρώπων που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα ενσυνειδητότητας διάρκειας οκτώ εβδομάδων. Οι ερευνητές θέλησαν να καταλάβουν ποιοι ψυχολογικοί μηχανισμοί συνδέουν την εν λόγω πρακτική με τη μείωση του άγχους, του στρες και των αρνητικών συναισθημάτων, αλλά και με την αύξηση της ευεξίας.

Τι είναι η ενσυνειδητότητα

Η ενσυνειδητότητα (mindfulness) περιγράφεται ως η ικανότητα να παρατηρεί κάποιος τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις του στο εδώ και τώρα, χωρίς να τα κρίνει ή να προσπαθεί απαραίτητα να τα αλλάξει. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τέτοιες πρακτικές συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και στρες, αλλά μέχρι σήμερα οι επιστήμονες δεν είχαν ξεκαθαρίσει πλήρως ποια ακριβώς διαδικασία βρίσκεται πίσω από αυτά τα οφέλη.

Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές παρακολούθησαν 264 φοιτητές. Από αυτούς, οι 133 συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ενσυνειδητότητα, ενώ οι υπόλοιποι 131 αποτέλεσαν ομάδα σύγκρισης και περίμεναν για να λάβουν την ίδια εκπαίδευση αργότερα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τεχνικές όπως διαλογισμό αναπνοής, ασκήσεις παρατήρησης σκέψεων, χαλάρωση μέσω σάρωσης του σώματος, ασκήσεις ευγνωμοσύνης και πρακτικές ενσυνειδητότητας σε καθημερινές δραστηριότητες.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της έρευνας ήταν ο τρόπος συλλογής των δεδομένων. Αντί οι συμμετέχοντες να απαντήσουν μόνο σε ένα ερωτηματολόγιο πριν και μετά το πρόγραμμα, όπως γίνεται συχνά σε τέτοιες μελέτες, οι επιστήμονες τους ζητούσαν μέσω εφαρμογής στο κινητό να καταγράφουν την ψυχολογική τους κατάσταση αρκετές φορές την ημέρα για περίπου δύο μήνες. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στους ερευνητές να εξετάσουν μικρές καθημερινές μεταβολές. Με άλλα λόγια, δεν έψαξαν απλώς αν οι άνθρωποι που είναι γενικά πιο συνειδητοποιημένοι έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, αλλά αν ένας άνθρωπος αισθανόταν καλύτερα τις ημέρες που ήταν πιο «παρών» και λιγότερο παγιδευμένος στις σκέψεις του.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Από τη μελέτη προέκυψε ένα σαφές συμπέρασμα: η ενσυνειδητότητα συνδέεται με καλύτερη ψυχολογική κατάσταση κυρίως μέσω τεσσάρων αλλαγών: τη μείωση της μη χρήσιμης επαναλαμβανόμενης σκέψης, τη μείωση της πνευματικής «παρέμβασης» από ανησυχίες, την αύξηση της αυτοσυμπόνιας και την ενίσχυση θετικών συναισθημάτων π.χ. της χαράς, της σύνδεσης με τους άλλους και της αίσθησης θαυμασμού.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εντόπισαν οι ερευνητές ήταν η μείωση της λεγόμενης νοητικής παρεμβολής. Πρόκειται για εκείνη την κατάσταση όπου το μυαλό γεμίζει με σκέψεις, ανησυχίες και προβλήματα σε τέτοιο βαθμό ώστε δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ή να απολαύσει την παρούσα στιγμή. Σύμφωνα με τα ευρήματα, όταν μειωνόταν αυτή η συνεχής εσωτερική «φασαρία», βελτιώνονταν παράλληλα δείκτες όπως το άγχος, η διάθεση και η συνολική ευεξία.

Ο ρόλος της αυτοσυμπόνοιας

Ιδιαίτερη σημασία είχε επίσης η αυτοσυμπόνια, δηλαδή η ικανότητα να αντιμετωπίζει κάποιος τον εαυτό του με κατανόηση αντί για αυστηρή κριτική. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ενσυνειδητότητα δεν αφορά μόνο το να παρατηρούμε τις σκέψεις μας, αλλά και το να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε μαζί τους. Όπως εξηγούν οι συγγραφείς, δεν είναι απαραίτητα η ίδια η παρουσία αρνητικών σκέψεων που επιβαρύνει την ψυχική υγεία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Όταν κάποιος μπορεί να παρατηρεί μια δύσκολη σκέψη χωρίς να ταυτίζεται μαζί της ή να την αντιμετωπίζει ως απόλυτη αλήθεια, δημιουργείται μεγαλύτερη ψυχολογική απόσταση.

Τα δεδομένα έδειξαν επίσης ότι οι αλλαγές αυτές δεν εμφανίζονταν μόνο μέσα στην ίδια ημέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα θετικά αποτελέσματα μιας πιο συνειδητής κατάστασης του μυαλού μπορούσαν να παρατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, αν και η διάρκεια των επιδράσεων διέφερε ανάλογα με τον μηχανισμό.

Παράλληλα, η μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που αφιέρωναν περισσότερο χρόνο σε διαλογισμό ή άλλες ασκήσεις ενσυνειδητότητας είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτής της κατάστασης. Αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι η ενσυνειδητότητα λειτουργεί περισσότερο σαν μια δεξιότητα που ενισχύεται με την εξάσκηση, παρά σαν ένα χαρακτηριστικό που είτε υπάρχει είτε όχι.

Παρά τους όποιους περιορισμούς, τα ευρήματα προσφέρουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το γιατί η ενσυνειδητότητα έχει συνδεθεί με καλύτερη ψυχική υγεία. Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η πρακτική αυτή φαίνεται να βοηθά το μυαλό να απελευθερώνεται από την υπερβολική ενασχόληση με τις ανησυχίες και την αυτοκριτική, δημιουργώντας χώρο για περισσότερη ηρεμία, κατανόηση και ψυχολογική ανθεκτικότητα.