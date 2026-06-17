Ο διάλογος της Μελόνι με τους ηγέτες της G7 για το τσιγάρο: «Θεέ μου, για να ξυπνήσεις;»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αποκάλυψε ότι έκοψε το κάπνισμα στο «πηγαδάκι» με τους ηγέτες της G7, την Τρίτη 16 Ιουνίου.



Με αφορμή τη στιλιστική της επιλογή να φορέσει γραβάτα στη σύνοδο, λέγοντας στον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, «μπορείς να με αποκαλείς μαχήτρια», η Μελόνι εξομολογήθηκε ότι έκοψε το τσιγάρο. Η συνομιλία ξεκίνησε ως εξής: «Χρειάστηκα τρεις καφέδες σήμερα» είπε στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έκπληκτη σχολίασε «Θεέ μου, για να ξυπνήσεις;»

Και τότε παρενέβη ο Μερτς: «Κι ένα τσιγάρο» με την πρωθυπουργό της Ιταλίας να λέει ότι έκοψε το κάπνισμα πριν από έναν μήνα για να εισπράξει τα «μπράβο» από τους ηγέτες.



Στον διάλογο μπήκε και ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος, όπως είπε, έχει κόψει το κάπνισμα από το 2005, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, να τον ρωτά «και αυτό είναι όλο; Δεν έκανες ποτέ πισωγύρισμα;». «Ποτέ, το έκανα πριν από 21 χρόνια» απάντησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.