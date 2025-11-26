Ο «διάλογος» του Τραμπ με τη γαλοπούλα: Αν σε ονόμαζα Νάνσι δεν θα σου έδινα χάρη

Την παράδοση να απονείμει «χάρη» σε δυο γαλοπούλες ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών τήρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες υποδέχθηκε τις δύο γαλοπούλες στις οποίες χαρίστηκε η ζωή, σε αντίθεση με κάποιο άλλο άτυχο πτηνό που θα είναι το κύριο πιάτο στο τραπέζι του Λευκού Οίκου.

Οι δύο γαλοπούλες Gobble και Waddle, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβαν «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων προεδρική χάρη». «Θα τις ονόμαζα Τσακ και Νάνσι» αστειεύτηκε ο Αμερικανό Πρόεδρος αναφερόμενος στον ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

Trump pardons a turkey for Thanksgiving. pic.twitter.com/b1i4wEZ621 — Clash Report (@clashreport) November 25, 2025

«Θα τα ονόμαζα Τσακ και Νάνσι, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα τους έδινα χάρη. Ποτέ δεν θα έδινα χάρη σε αυτούς τους δύο», είπε.

Οι δύο φετινές γαλοπούλες, στις οποίες δόθηκε προεδρική χάρη -και ως εκ τούτου δεν θα γίνουν ψητές- εκτράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα και παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Γαλοπούλας, Τζέι Τζαρντέν.