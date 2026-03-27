Σπορ Μπάσκετ Δημήτρης Διαμαντίδης Euroleague Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Διαμαντίδης... έκαψε παίκτη στον Εκατομμυριούχο - Η EuroLeague ερώτηση με «ελληνικό» άρωμα

Παίκτης στο «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» απάντησε λάθος σε ερώτηση σχετική με την EuroLeague - Ποια ήταν η σωστή απάντηση.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια ερώτηση… μπασκετικής γνώσης αποδείχθηκε καθοριστική στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1, οδηγώντας παίκτη σε πρόωρη αποχώρηση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ζήτησε από τον διαγωνιζόμενο να απαντήσει ποιος Έλληνας μπασκετμπολίστας έχει καταγράψει triple-double στην EuroLeague, δίνοντάς του τέσσερις επιλογές: Δημήτρη Διαμαντίδη, Νικ Καλάθη, Βασίλη Σπανούλη και Θοδωρή Παπαλουκά.

Ο παίκτης επέλεξε τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ωστόσο η απάντηση ήταν λανθασμένη, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την παρουσία του στο παιχνίδι κερδίζοντας 500 ευρώ, παρότι είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει ψηλότερα.

Η σωστή απάντηση ήταν ο Νικ Καλάθης, ο μοναδικός Έλληνας που έχει πετύχει triple-double στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το επίτευγμα σημειώθηκε στις 4 Απριλίου 2019, σε αγώνα κανονικής περιόδου του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπουντούτσνοστ στο ΟΑΚΑ.

Τότε, ο διεθνής γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 18 ασίστ, προσθέτοντας ακόμη δύο κλεψίματα και συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε σχεδόν 37 λεπτά συμμετοχής.

