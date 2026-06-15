Ο διάσημος τραγουδιστής Oliver Tree μεταξύ των θυμάτων στην αεροπορική τραγωδία στη Βραζιλία

Ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree βρίσκεται ανάμεσα στα έξι θύματα της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (14/6) στο Recreio dos Bandeirantes, στη νοτιοδυτική ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπως μετέδωσε το CNN Brasil.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πέντε άτομα επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο, ενώ το δεύτερο μετέφερε μόνο τον πιλότο. Τα θύματα είναι τα εξής:

Oliver Tree Nickel – επιβάτης

Lucas Vignale – επιβάτης

Gaspar Prim – επιβάτης

Lucas Brito Chaves – επιβάτης

Alexandre Souza – πιλότος

Charles Marsillac – πιλότος

Ο Oliver Tree, που μετρούσε σχεδόν 20 εκατομμύρια ακόλουθους στα social media, βρισκόταν στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Στις 6 Ιουνίου είχε εμφανιστεί στο Σάο Πάολο και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή φάση των συναυλιών του από τη Λισαβόνα την 1η Ιουλίου.

Με περισσότερους από 11 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και τραγούδια που ξεπερνούν τις 700 εκατομμύρια αναπαραγωγές, ο καλλιτέχνης θεωρούνταν μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Αργεντινός YouTuber Gaspar Prim, γνωστός ως Gaspi, που αριθμούσε σχεδόν 7,5 εκατομμύρια ακολούθους. Ο Gaspi επέβαινε στο ίδιο ελικόπτερο με τον Oliver Tree και δεν επέζησε της συντριβής.

Ο Charles Marsillac, πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου που πετούσε μόνος, περιγράφηκε από άτομο του περιβάλλοντός του ως «πολύ έμπειρος και σοβαρός επαγγελματίας», σύμφωνα με δηλώσεις του στη CNN Brasil.

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πριν πέσουν σε χώρο στάθμευσης στην Avenida das Américas, στο Recreio dos Bandeirantes. Από τη συντριβή προκλήθηκε φωτιά που κατέστρεψε περίπου 20 οχήματα. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.

Η Βραζιλιάνικη Πολεμική Αεροπορία (FAB) ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκε μέσω του Κέντρου Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA). Ειδικοί του Τρίτου Περιφερειακού Τμήματος (SERIPA III), με έδρα το Ρίο ντε Τζανέιρο, ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων και την επιβεβαίωση δεδομένων για τα δύο εμπλεκόμενα ελικόπτερα, με αριθμούς νηολογίου PP-MAC και PR-DJJ.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Anac) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι εξετάζει την κατάσταση των εμπλεκόμενων ελικοπτέρων και των πιλότων, ενώ η διερεύνηση των αιτίων έχει ανατεθεί στο CENIPA.