Ο διευθύνων σύμβουλος ΟΣΕ παραδέχεται ότι δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη

Αίσθηση προκαλεί η παραδοχή του Χρήστου Παληού, διευθύνοντα συμβούλου του νέου ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), στο πλαίσιο της ακρόασής του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ότι το σύστημα ETCS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών), δεν λειτουργεί, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.



Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, στο πλαίσιο της ακρόασης επέμενε και ρωτούσε τον CEO του νέου ΟΣΕ σχετικά με το σύστημα αυτό, που ουσιαστικά είναι το αυτόματο φρένο των τρένων σε περίπτωση ανάγκης: «Πού λειτουργεί το ETCS, πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS;»



Ο κ. Παληός είπε: «απάντησα με λεπτομέρεια, πού έχει εγκατασταθεί, πού είναι αδειοδοτημένο», με την κ. Αποστολάκη να του λέει σε έντονο ύφος ότι «όχι, δεν μου απαντήσατε, πού λειτουργεί σας ρωτάω».

Στη συνέχεια η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ ξαναρώτησε τον CEO του νέου ΟΣΕ «πού λειτουργεί κύριε;» (το σύστημα ETCS), με τον κ. Παληό αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως να λέει ότι «αυτή τη στιγμή σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό».



Η κ. Αποστολάκη επέμεινε ξανά για να πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση επαναλαμβάνοντας την ερώτηση «αν λειτουργεί το ETCS σήμερα», με εκείνον να απαντά τελικά ότι «το ETCS δεν λειτουργεί σήμερα, σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό», με την βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ να κλείνει τον έντονο διάλογο λέγοντάς του «σας ευχαριστώ, μου απαντήσατε».

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Τι είναι το σύστημα ETCS

Το σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών ETCS είναι εκείνο που, παρακάμπτοντας τους χειρισμούς του μηχανοδηγού, επιβάλλει φρενάρισμα στο τρένο που είναι συνδεδεμένο από τη στιγμή που έχει μπει σε λάθος γραμμή, κινείται αντικανονικά, με υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ή άλλο τρόπο που θέτει ζήτημα ασφάλειας.

