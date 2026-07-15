Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θρηνεί τον Ιάσονα και την Αναστασία που βρέθηκαν νεκροί σε γκαράζ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών «θρηνεί για τον αιφνίδιο θάνατο των δύο νέων συναδέλφων μας, του Ιάσονα και της Αναστασίας, μελών της οικογένειας του ΔΣΑ, που έφυγαν μαζί, τόσο πρόωρα και τόσο άδικα».



Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΣΑ για τον τραγικό χαμό των δύο νεαρών δικηγόρων μέσα σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά, τονίζεται ακόμη: «Συμπαριστάμεθα στο βαρύ πένθος και εκφράζουμε τα βαθύτατα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους. Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα ζωντανή ανάμεσά μας».

Ο Ιάσωνας ήταν ένας ταλαντούχος δικηγόρος με όνειρα και προοπτικές, που είχε ήδη χαράξει μια πολλά υποσχόμενη πορεία στον χώρο της Νομικής. Ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής, με σπουδές στην Αγγλία και μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο.

Η 24χρονη Αναστασία ήταν απόφοιτη της Νομικής Σχολής, ολοκλήρωνε το μεταπτυχιακό της με κατεύθυνση το Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ενώ εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο ήταν ασκούμενη σε τράπεζα.