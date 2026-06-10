Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης για το «ροντέο» στο Δημοτικό Συμβούλιο: «Τέτοιες εικόνες δεν μας τιμούν»

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος, πήρε θέση για τα πρωτοφανή επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026 και καταγράφηκαν σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και των τηλεοπτικών εκπομπών.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος έκανε λόγο για εικόνες που «δεν τιμούν κανέναν», υπογραμμίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να γίνεται γνωστό για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις αποφάσεις του και όχι για σκηνές έντασης και αντιπαράθεσης.

«Οι εικόνες από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και των τηλεοπτικών καναλιών δεν τιμούν κανέναν. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης έχει πολύ καλύτερους λόγους για να γίνει γνωστό στο πανελλήνιο λόγω της ισχυρής δημοκρατικής συναίνεσης και της λήψης αποφάσεων που τιμούν τη Δημοκρατία μας και τους διαχρονικούς μας αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook.

Τι συνέβη στη συνεδρίαση

Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης (09/06), ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τοποθέτηση του δημάρχου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ παρευρισκομένων και στελεχών της δημοτικής αρχής, η οποία κλιμακώθηκε γρήγορα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν στιγμές έντασης μέσα στην αίθουσα, ενώ η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης διακόπηκε προσωρινά όταν η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Ταβουλάρης και παρευρισκόμενη δημότισσα, ενώ ακολούθησε νέα αντιπαράθεση με εμπλοκή δημοτικών συμβούλων και στελεχών της δημοτικής αρχής.

«Η αγάπη για την πόλη δεν δικαιολογεί τέτοιες συμπεριφορές»

Ο Στάθης Ψυρρόπουλος σημείωσε ότι είναι βέβαιος πως όλοι όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση ενδιαφέρονται για την πόλη, ωστόσο τόνισε ότι η έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

«Είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι βρέθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο έχουν αγάπη για την πόλη, αλλά πολλές φορές λόγω έλλειψης πληροφόρησης και γνώσης οδηγούνται σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και ανάρμοστες συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας», ανέφερε.

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι τα όσα συνέβησαν δεν θα επαναληφθούν, τονίζοντας ότι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να λαμβάνει αποφάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών «με υπευθυνότητα, σύνεση και σεβασμό».

Η αναφορά σε «μεθοδευμένες ενέργειες βίας»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το σημείο της ανάρτησης στο οποίο ο δήμαρχος κάνει λόγο για «μεθοδευμένες ενέργειες βίας» από συγκεκριμένες ομάδες ατόμων.

«Όσον αφορά στις μεθοδευμένες ενέργειες βίας από συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου, δε θα γίνουν ποτέ αποδεκτές, γιατί έτσι σπιλώνεται η δημοκρατία και τραυματίζεται το κύρος των θεσμών», υποστήριξε.

Στο επίκεντρο το Χαλικάκι

Η επεισοδιακή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντονων αντιδράσεων για το θέμα της ανάπλασης της περιοχής Χαλικάκι και της πρότασης παραχώρησης έκτασης από την ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Ηλιούπολης για την υλοποίηση έργου βιοκλιματικής αναβάθμισης. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε βασικό αντικείμενο της συζήτησης και είχε ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Πλέον, μετά τις εικόνες που προβλήθηκαν πανελλαδικά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της δημοτικής αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, καθώς και στο αν θα υπάρξουν περαιτέρω εξηγήσεις ή επίσημες καταγγελίες για όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.