Πολιτική Δημήτρης Αβραμόπουλος Ένταλμα Σύλληψης Ευρωπαϊκή Επιτροπή QatarGate Άρειος Πάγος

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά από τον Άρειο Πάγο την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Στην προσφυγή του ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη, ενώ παράλληλα αμφισβητεί τη νομιμότητα του εντάλματος.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος / Reuters
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος / Reuters
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσέφυγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει εις βάρος του οι δικαστικές αρχές του Βελγίου για την υπόθεση του Qatargate.

Ειδικότερα, στην προσφυγή του ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη, ενώ παράλληλα αμφισβητεί τη νομιμότητα του εντάλματος.

Όπως αναφέρει, το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος δεν περιγράφει με επαρκή σαφήνεια τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να τελέστηκαν οι πράξεις που του αποδίδονται, στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι στο έγγραφο δεν προσδιορίζεται με σαφή τρόπο η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα που αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

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Πολιτική Δημήτρης Αβραμόπουλος Ένταλμα Σύλληψης Ευρωπαϊκή Επιτροπή QatarGate Άρειος Πάγος

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