Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αγκαλιά με το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στο γραφείο του (photo)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε στο Instagram φωτογραφία με το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας πάνω στο γραφείο του, ζητώντας το τρεμπλ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε στο ντέρμπι αιωνίων τον Ολυμπιακό (68-79) στην Κρήτη στο Allwyn Final 8, και κατέκτησε το φετινό Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στα social media, ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία βρίσκεται στο γραφείο του με το πολυπόθητο τρόπαιο που κατέκτησε το «τριφύλλι».

Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, στην λεζάντα έγραψε χιουμοριστικά: «Κοίτα που το μεγαλώσανε ώστε να μην χωράνε όλα μαζί στο τραπεζάκι… Ό,τι και κάνετε εγώ θα τα χωρέσω».

